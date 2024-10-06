香港智庫論壇：李大壯論台海風險與兩岸交流

中華新時代智庫基金會理事長李大壯（中評社 束沐攝） 中評社香港10月6日電（記者 束沐）香港亞太戰略安全研究所、中評智庫基金會9月27日下午在香港共同舉辦思想者論壇，主題為“從香港看兩岸關係新變局”，中華新時代智庫基金會理事長李大壯在發言中剖析了520後台海局勢和島內政局的新變化、新風險與新機遇。他認為，應堅持走入島內，廣結善緣，不分顔色，團結一切可以團結的力量，最終實現和平統一大業。



鄭文燦和柯文哲案 對未來4至8年台灣政局影響重大



李大壯介紹，近期赴台期間，在台北進行了十幾場交流，與不同背景和界別的人士深入討論，也借此機會在不同場合分享並宣講《解析三中全會精神及其對兩岸關係的影響》。在同一時段，台灣政壇亦發生了翻天覆地的變化，民進黨的鄭文燦被檢調部門正式起訴，民眾黨的柯文哲則被拘留調查。這些事件對2026年和2028年台灣地區選舉的影響深遠，預計將對未來4至8年的台灣島內政治局勢產生重大影響。



他分析，柯文哲被視為2028年最有可能與民進黨競爭的關鍵政治人物，但鄭文燦、柯文哲面臨打官司的時間起碼是八年、十年。他認為，從當前形勢來看，賴清德已為2026年的“九合一”選舉做好部署。

