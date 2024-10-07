香港智庫論壇：邵善波論香港對台作用

新範式基金會總裁邵善波（中評社 束沐攝） 中評社香港10月7日電（記者 束沐）香港亞太戰略安全研究所、中評智庫基金會9月27日下午在香港共同舉辦思想者論壇，主題為“從香港看兩岸關係新變局”。新範式基金會總裁邵善波表示，在對台工作方面，香港可以扮演更好的角色、更大的作用。



中美關係下港台問題交織 香港角色需更好發揮



邵善波指出，“一國兩制”最開始是為解決台灣問題而生，但香港走在前面實行了20幾年，香港經驗直接影響台灣問題如何處理，雖然兩地歷史、社會環境、經濟不一樣，但香港回歸過程面對的問題，還是有一定參考作用。他表示，這幾年因為中美關係變化，台灣問題變成重要而關鍵的環節，台灣、香港問題交織在一起。



他認為，港台關係經貿關係非常密切，香港回歸的頭五年，台灣朋友當時說如果能像香港這樣實行“一國兩制”也可以，但很快香港出現的問題，基本上讓台灣人對“一國兩制”態度反轉。但是在社會、商貿上，香港和台灣傳統關係很多，台灣利用香港上市他們的企業，台灣不少人也利用香港作為往外走、分擔風險的地方。因此在對台工作方面，香港可以扮演更好的角色、更大的作用，香港的角色還在，但還沒好好發揮。



美國不會放任“台獨”亂搞 但內部也有挑釁力量導致失控



邵善波援引近期大陸學者接受港媒採訪的觀點，同意“兩岸關係目前是穩定”的結論。他說，美國說不能用武力改變現狀，中方也不急於改變現狀。但是，他認為既然2049年要實現民族復興，就一定要包括國家統一，那麼美國就會抓緊用這幾年的時間調動國防力量，否則就會打不過中國，他指出這是美國軍隊裡面的說法，但他們不公開承認。



他認為，美國明白我們有底線、紅線，很清楚不會讓賴清德亂搞。但美國內部肯定有慫恿大陸打台灣的力量，雖然不是美國政府或軍方，而是一些極右派的非主流看法，但的確存在。他說，美國不是鐵板一塊，美國是分權的，有白宮、國會、軍工、深層政府，美國權力是分散的。美國政府的態度是不想改變兩岸關係，但政府難以控制其它力量。



他舉例說，美國打伊拉克，究竟時任總統小布什在哪一天、哪一個會議上決定打伊拉克，沒有記錄可以追溯，稀裡糊塗就做了決定。所以美國人非常怕擦槍走火，屆時他們內部可能會失控，不是我們想打，是對方內部失控，不得不激烈反應，他們會擔心這點。所以台灣的危險性並非因為和美國當權者的衝突，而是美國的體制、權力、政府運作問題，他們出現不受控的情況是很有可能的，那就會出大事了。問題在美國內部，因此他認為，中美恢復軍事溝通是對的。

