香港智庫論壇：束沐論兩岸新深水區

中評智庫基金會副秘書長、研究員束沐 中評社香港10月20日電（記者 鬱光南）香港亞太戰略安全研究所、中評智庫基金會9月27日下午在香港共同舉辦思想者論壇，主題為“從香港看兩岸關係新變局”。中評智庫基金會副秘書長、研究員束沐回顧了“一國兩制”香港實踐經驗與近年來兩岸關係形勢變化，對新時代解決台灣問題“深水區問題”的提出了新思考。



束沐認為，在對台工作和兩岸關係研究的話語體系中，“深水區問題”是一個重要概念，指的是兩岸關係一些涉及敏感政治領域、台灣當局身份名義與制度安排、且短期內不易處理和解決的問題。但是，隨著兩岸關係發展階段的變化，所謂“深水區問題”的內涵也隨之發生變化。簡言之，當前兩岸關係的“深水區問題”，已經與2008年至2016年和平發展時期截然不同，需要進行深入研究與思考。



與時俱進地思辨兩岸關係“深水區”問題



他認為，傳統兩岸關係中的“深水區問題”，主要包括四個方面：一是涉及兩岸政治談判時雙方身份的問題，但事實上自2014年國台辦－陸委會聯繫機制建立、2015年兩岸領導人會晤舉行後，只要秉持一中原則，該問題實際已經基本解決；二是涉及“中華民國”的問題，即台灣地區現有“國家性”政治符號，在統一前或統一後，如何對待、是否保留、能否轉化的問題；三是涉及台灣地區參與國際活動的適當身份的問題，這在2008至2016年已有暫時性安排；四是涉及兩岸軍事互信機制的問題，該問題始終未有實質性突破。



他說，隨著形勢的變化，上述四個“深水區問題”已今非昔比，主要受三個因素影響：一是“陸強台弱”實力格局進一步深化，台方幻想的“平起平坐、對等協商”愈加脫離實際；二是民進黨當局連續執政、倚美抗中，兩岸平等協商基礎蕩然無存；三是大陸對台思維創新發展，“依法管轄、直接治理”進入政策議程。因此，上述四個“深水區問題”發生了以下變化：對於政治談判名義問題，台灣當局放棄平等協商地位；對於“中華民國”問題，蔡英文操弄“中華民國台灣”概念、賴清德將“中華民國憲法”扭曲為“台灣主權”；對於台參加國際活動問題，大陸堅決壓縮“台獨”空間、展開涉外反“獨”鬥爭；對於軍事互信問題，解放軍掌握台海戰略懾壓與反介入能力，“軍事懲戒”擺上台面。

