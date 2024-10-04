石破茂：願打造建設性的、穩定的日中關係

中評社北京10月4日電／日本首相石破茂4日下午在日本國會發表施政演說時表示，將努力與中方共同打造“建設性的、穩定的”日中關係。



新華社報導，石破茂在施政演說中從內政、外交、民生、經濟等多方面闡述了其執政主張，強調旨在打造“能獲得國民認可、能與國民同心相連、安全、安心、富裕的日本”。



在對華問題上，石破茂表示，將繼續推進與中國的戰略互惠關係，推動兩國各層級之間的溝通交流。同時，將通過對話與合作，努力與中方共同打造“建設性的、穩定的”日中關係。



在“保衞日本”問題上，石破茂主要闡述了其外交和安保戰略。他指出，面對當前分裂與對立不斷加劇的國際社會，應從現實出發，以國家利益為基礎，處理好外交與防衞的平衡，實現國家及地區的和平與穩定。



在經濟問題上，石破茂強調將通過“提高工資和增加投資拉動經濟增長，實現成長性經濟”。



在“保護國民”方面，石破茂主張通過重新審視社會保障制度，促進高齡者、女性及殘障人士的就業，打造不限於年齡、充分發揮個體能力和個性的社會。他還表示將增設防災省，應對日本國內頻發的各種自然災害，進一步做好災後救助工作。



10月1日，石破茂當選日本第102任首相。連日來，日本各大媒體對石破內閣的支持率做了調查。日本共同社1日和2日進行的全國輿論調查顯示，石破內閣支持率為50.7%，低於2021年岸田內閣新成立時的55.7%，也低於菅義偉內閣當時的66.4%。而《每日新聞》調查顯示，石破內閣的支持率僅為46%。日媒評論稱，石破內閣能走多遠還需拭目以待。