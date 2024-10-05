﻿特首打針防雙疫　籲市民快接種

圖：李家超昨日早上與團隊一同接種季節性流感疫苗和新冠疫苗加強劑。（圖源：大公報） 中評社北京10月5日電／據大公報報導，記者龔學鳴報導：行政長官李家超昨日和團隊一同接種季節性流感疫苗和新冠疫苗加強劑。李家超亦在社交平台發文呼籲大家積極參與，盡快接種疫苗。



李家超表示，接種疫苗是預防季節性流感及其並發症的最有效方法之一，可減低因流感而入院留醫和死亡的風險。現在正是接種季節性流感疫苗的最佳時間，接種後可在隨後一年有效預防世衛預測的流感病毒品種，為緊隨出現的冬季及夏季流感季節一並做好準備。他強烈呼籲市民把握最佳的接種時機，盡早接種疫苗。



李家超指出，在當局引領社會各持份者的同心協力下，2023／24年度各項政府疫苗接種計劃為市民共接種187萬劑季節性流感疫苗，較2022／23年度增加約20%，創歷史新高。他期望今年的疫苗接種率能再進一步提升，在社會建立更強大的保護網，保障市民健康。



李家超又說，高風險優先組別人士亦應於接種上一劑新冠疫苗，或感染2019冠狀病毒病的六個月後，接種額外一針新冠疫苗加強劑，以加強保護，減低出現嚴重並發症和死亡的風險。



新增多個接種地點



早前已接種疫苗的醫務衛生局局長盧寵茂有到場支持。他表示，各項季節性流感疫苗接種計劃已於9月26日全面展開，為合資格人士提供免費或資助流感疫苗接種。他再次呼籲市民盡早接種季節性流感疫苗，“有心唔好遲，10月最合時”。



盧寵茂指出，為提升學童的季節性流感疫苗覆蓋率，季節性流感疫苗學校外展計劃今年實施特別安排，讓幼稚園和幼兒中心的疫苗選項更有彈性。幼稚園和幼兒中心可於同一或不同的外展活動自由選用注射式滅活和噴鼻式減活流感疫苗。另外，衛生署亦推行先導計劃，首次為今年早前表示希望為學生安排接種噴鼻式減活流感疫苗的中、小學提供噴鼻式減活流感疫苗。仍未參加外展疫苗接種計劃的學校應盡快報名參加，盡責任為學童提供最好的保護。



為了更便利市民接種季節性流感疫苗，政府今年特別新增多個接種地點供市民選擇，包括開放衛生署母嬰健康院供六個月至未滿兩歲的兒童接種疫苗，以及在全港地區康健中心／地區康健站為合資格人士提供接種服務。接種地點名單可參閱衛生署衛生防護中心季節性流感疫苗專頁。