機場頻現二戰啞彈　日本緊急排查

圖：日本宮崎機場2日發生二戰遺留炸彈爆炸事件。（圖源：法新社） 中評社北京10月5日電／據大公報報導，據共同社報導：一枚二戰遺留炸彈日前在日本宮崎機場爆炸，那霸機場亦發現一枚二戰時期的未爆彈。日本國土交通相齊藤鐵夫4日宣布，將重新檢查宮崎、仙台、福岡、那霸等地機場是否存在更多未引爆炸彈。



2日，一枚二戰時期遺留的250公斤美制炸彈在宮崎機場的滑行道上爆炸，留下一個數米寬的坑洞，柏油路面的碎片飛散至約200米外。當時一架客機剛滑行經過爆炸地點，所幸沒有人在爆炸中受傷。此次事件導致宮崎機場暫停航班起降數小時。3日，那霸機場距離跑道較遠區域發現一枚美制60毫米口徑迫擊炮彈，自衛隊緊急出動進行回收。



齊藤鐵夫4日在記者會上表示，將對宮崎機場的滑行道、跑道和停機坪周邊進行檢查，用磁力儀探測地下，以確定是否存在更多未爆彈。仙台、福岡、那霸等其他機場也將進行檢查。據日媒報導，這些機場都曾經是二戰時期軍事設施所在地，其中宮崎機場曾是日本“神風特攻隊”自殺式飛行員的基地，那霸機場則是原日本海軍機場所在地。



2011年以來，宮崎機場已發現3枚炸彈，包括在機場停機坪重鋪工作中發現的一枚一噸重炸彈。日本國土交通省那霸機場事務所透露，今年1至9月底，那霸機場跑道周邊等限制入內區域共發現7枚未爆彈或疑似未爆彈的物體。