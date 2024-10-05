美港口自動化進程落後亞歐

美國港口自動化進程落後於亞洲和歐洲。（圖源：法新社） 中評社北京10月5日電／據大公報報導，綜合路透社、《華爾街日報》報導：美國碼頭工人近日罷工的核心訴求之一是阻止港口自動化，以防被機器搶走飯碗。美媒指出，美國港口在自動化方面遠遠落後於亞洲和歐洲，這令航運公司感到沮喪。



組織罷工的美國國際碼頭工人聯合會聲稱，亞拉巴馬州莫比爾港的自動閘門系統違反了勞動合同。該系統使用數字掃描技術，可自動檢查並放行貨車，無需工人值班。國際碼頭工人聯合會主席達吉特稱，該工會反對自動化和半自動化。



參與罷工的工人舉著標語牌，上面寫著“機器不能養活家庭”。在費城港工作了一輩子的瓊斯說，1974年入行時，來自哥斯達黎加的香蕉是由工人一箱一箱搬下船的。他表示，自己支持罷工。



碼頭工人並非首次反對技術進步。上世紀60年代港口引入貨櫃，裝卸貨物所需人力大大減少，當時也引起工人抗議。如今，美國碼頭工人反對無人駕駛貨車、巨型起重機、自動閘門等自動化技術。美媒指出，相較於中國、荷蘭、新加坡等地，美國港口自動化程度很低，而來自工會的阻力是造成這種情況的原因之一。目前，美國衹有洛杉磯和長灘等少數港口追求自動化。一些航運公司的高層警告說，美國港口必須開始自動化，否則美國的供應鏈將無法保持競爭力。