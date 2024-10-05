汽車以舊換新補貼申請已超113萬份

中評社北京10月5日電／據經濟日報消息，近期，按照《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》要求，商務部等部門先後下發通知，推動進一步做好汽車、家電以舊換新工作。目前，相關工作有效改善了企業和消費者預期和信心。



今年4月底，商務部、財政部等7部門印發《汽車以舊換新補貼實施細則》，對汽車報廢更新給予直達消費者的補貼。今年7月，黨中央、國務院決定拿出超長期特別國債資金加力支持消費品以舊換新。在汽車以舊換新方面，採取了提高標準、溯及過往、優化流程等方面的調整。



截至9月25日零時，全國汽車以舊換新信息平台已收到汽車報廢更新補貼申請超過113萬份，平台登記註冊用戶數超過168萬個，補貼申請量保持快速增長態勢。



此外，還在家電、家裝廚衛方面，採取措施優化回收，並增添了一項電動自行車以舊換新。



國務院發展研究中心市場經濟研究所副所長、研究員王青表示，國家出台的加力政策主要著眼兩方面。一是針對國內需求不足的挑戰，著眼於推動經濟高質量發展，通過大規模設備更新和消費品以舊換新，促進投資和消費。二是針對前期消費品以舊換新政策存在的覆蓋面比較窄、整體補貼力度小、地方財政壓力大等問題，予以有針對性的改進提升。



商務部有關數據顯示，汽車報廢更新政策帶動報廢汽車回收量迅猛增長。前8個月，全國報廢汽車回收量比上年同期增長了42.4%，特別是報廢更新補貼政策實施以來的5月、6月、7月、8月分別同比增幅達55.6%、72.9%、93.7%和73.8%。商務部市場運行和消費促進司司長徐興鋒介紹說，此前10餘個省市調研顯示，八成以上消費者知道汽車以舊換新政策，七成以上消費者願意積極參與。



國家統計局新聞發言人劉愛華分析認為，隨著政策不斷擴圍加力，當前政策效應持續釋放。一方面，從工業生產看，在以舊換新等因素刺激下，消費品行業生產增長較快。今年8月，消費品製造業增加值同比增長4.2%，比上月小幅加快。在13個消費品行業中有10個行業實現同比增長。從產品看，有關政策涉及的家用洗衣機產品產量增長7%，智能電視產量增長6.7%，家用電冰箱產量增長4.7%，都實現了較快增長。

