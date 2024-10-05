中評社北京10月5日電／據經濟日報消息，中國證券投資基金業協會近期發布的數據顯示，截至今年7月底，我國境內公募基金管理機構共163家，其中基金管理公司148家，取得公募資格的資產管理機構15家。以上機構管理的公募基金資產淨值合計31.49萬億元，公募基金總規模再創新高。



今年以來，公募基金總規模整體呈現向上勢頭。截至4月底，公募總規模首次突破30萬億元；5月底，突破31萬億元；經過6月份的小幅回降後，7月底31.49萬億元的規模再次達到歷史高點。年內總規模已增長3.89萬億元。



在專家看來，居民大眾財富管理需求日益增長，是近幾年推動公募基金行業總規模保持增長的重要因素。今年以來，以ETF為代表的指數化基金、債券基金、QDII基金等類型產品備受投資者關注和青睞，帶動了市場規模的快速提升。



“從產品角度看，今年上半年債券型、另類投資基金規模較上年同期增長較多。權益基金方面，各大基金公司根據市場板塊熱點推出更多熱門主題基金，比如紅利和科技指數類等，吸引了不同類型的投資者。”川財證券首席經濟學家陳靂表示，從政策角度看，監管部門多次出台支持行業發展的相關政策，對行業監管的力度也不斷加強，這些支撐了市場平穩健康運行，增強了投資者信心。



晨星（中國）基金研究中心高級分析師李一鳴認為，投資者對股票市場風險的規避驅使資金更多湧入了債券和貨幣基金等風險相對較低的產品。同時，雖然主動偏股型產品規模持續縮水，但權益類ETF基金規模有所增長。投資者之所以關注指數基金，是由於指數基金投資策略清晰、投資組合透明，同時，低廉的費用也相比主動基金來說更具吸引力。



截至7月底，我國境內共有封閉式基金1352只，規模為3.84萬億元。開放式基金中，股票型基金2492只，規模為3.29萬億元；混合型基金5058只，規模為3.45萬億元；債券型基金2515只，規模為7.06萬億元；貨幣基金371只，規模為13.38萬億元；QDII共306只，規模為5236.73億元。

