中評社北京10月5日電／據經濟日報消息，全國組織機構統一社會信用代碼數據服務中心日前發布數據顯示：截至目前，我國製造業企業總量突破600萬家。我國製造業企業的規模和質量逐步提升，國家政策促進經濟結構優化升級的效果逐漸顯現。



據統計，截至目前，我國製造業企業總量達603萬家，較2023年底增長5.53%，其中與戰略性新興產業有關的企業51.53萬家，占製造業企業總量的8.55%，較2023年底增長6.35%。



分地區來看，東部地區製造業企業總量387.2萬家，占製造業企業總量的64.21%。廣東、浙江、江蘇、山東、河北等五省製造業企業合計339.05萬家，占製造業企業總量的56.22%。



中部地區製造業企業總量113.39萬家，占製造業企業總量的18.8%。1至8月，中部地區新增製造業企業6.97萬家，與2023年底相比增長6.55%，與其他地區相比增幅最大。



西部地區製造業企業總量75.59萬家，占製造業企業總量的12.54%。1至8月，西部地區新增製造業企業3.76萬家，與2023年底相比增長5.23%。



東北地區製造業企業總量26.83萬家，占製造業企業總量的4.45%。1至8月，東北地區新增製造業企業0.99萬家，與2023年底相比增長3.87%。