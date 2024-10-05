假日中國活力足：國慶假期半程觀察

中評社北京10月5日電／據新華社消息，旅遊景區人潮如織、“寶藏小城”持續破圈、文化活動豐富多彩、消費場景不斷“上新”……國慶假期過半，各地假日經濟熱力十足，流動中國彰顯生機活力。



各地點亮“中國紅”，歡慶新中國華誕



10月1日6時7分，隨著一陣鏗鏘有力的腳步聲，國旗護衛隊從天安門中心拱形城門踏步而來。“向——國旗——敬禮！”6時11分，全場肅靜，軍樂團奏響《義勇軍進行曲》，旗手振臂揚起國旗。



隨著一抹“中國紅”冉冉升起，全場觀眾行注目禮；國歌畢，萬羽和平鴿騰空飛起，彩色氣球隨風飄揚。在場群眾集體歡呼、鼓掌，高呼“祖國萬歲”。



大江南北，錦綉山河。人們為同一首歌熱淚盈眶，為同一面旗心潮澎湃。



2日上午10點，重慶市渝中區曾家岩廣場上正在舉行一場特別的快閃活動。手持紅旗的景點工作人員和紅岩文藝志願者們一邊唱著《歌唱祖國》，一邊從人群中走到一起。



“願我們的祖國國泰民安、繁榮富強。”廣西遊客宋女士一邊揮舞紅旗，一邊感慨地說道。



南京長江大橋國慶“亮燈”，網友直呼“被壯美河山硬控20秒”；在甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區，來自全國各地的遊客爬上沙山席地而坐，引吭高歌；陝西延安，大型主題演出《阿良的長征》通過槍林彈雨、炮火連天的4D戰爭場面，讓觀眾更加瞭解紅軍二萬五千里長征的艱辛歷程……各地通過一系列豐富多彩的活動點亮“中國紅”，為新中國成立75周年獻上最真摯的祝福。

