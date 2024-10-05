商務部新聞發言人就歐終裁草案答記者問

中評社北京10月5日電／據商務部消息，問：據有關報導，10月4日，歐盟成員國代表投票通過了歐盟委員會提交的歐盟電動汽車反補貼案終裁草案，擬對原產於中國的電動汽車徵收最終反補貼稅。請問中方對此有何評論？



答：中方注意到了相關報導。對於歐盟對華電動汽車反補貼案，中方的立場是一貫的、明確的，中方堅決反對歐方在此案中不公平、不合規、不合理的保護主義做法，堅決反對歐方對中國電動汽車加征反補貼稅。



中國電動汽車堅持市場主導、立足充分競爭，通過不斷自主創新，增加了世界綠色公共產品的優質供給，為全球應對氣變做出了重要貢獻。歐方的保護主義做法嚴重違反世貿組織規則，干擾了正常的國際貿易秩序，不僅阻礙中歐貿易投資合作，延緩歐盟自身綠色轉型進程，還將影響全球應對氣變的共同努力。



中方落實雙方領導人達成的共識，始終從維護中歐全面戰略夥伴關係大局出發，一直秉持通過對話磋商妥善處理分歧的最大誠意。6月底以來，中歐雙方就電動汽車反補貼案進行了十餘次司局級技術磋商和兩次副部級磋商。9月19日，王文濤部長和歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行全面、深入、建設性的會談，雙方明確表達了通過磋商解決分歧的政治意願，一致同意開啟避免貿易摩擦升級的價格承諾磋商。之後的短短14天裡，中歐技術團隊已經進行了6輪技術磋商，中方反復並充分聽取了中歐業界的訴求和意見，在磋商中全過程展現了開放合作的態度，顯示了最大限度的靈活性。



中方堅決反對歐方的終裁草案，但也注意到歐方表達要繼續通過談判解決問題的政治意願。中歐技術團隊將在10月7日繼續進行談判。中方希望歐方清醒認識到，加征關稅解決不了任何問題，只會動搖和阻滯中國企業對歐投資合作的信心和決心。中方敦促歐方真正展現出落實政治意願的實際行動，回到通過磋商解決貿易摩擦的正確軌道上來。中方也必將採取一切措施堅定維護中國企業的利益。