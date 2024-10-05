俄軍控制烏東重鎮烏格列達爾

俄烏雙方爭奪烏格列達爾的戰鬥持續了近兩年。（圖源：美聯社） 中評社北京10月5日電／據大公報報導，綜合俄新社、路透社報導：俄羅斯國防部3日證實，俄軍已控制頓巴斯重鎮烏格列達爾。烏克蘭總統澤連斯基隨後承認該地失守。



烏格列達爾位於頓涅茨克地區和扎波羅熱地區交界地帶，曾是頓巴斯地區重要的產煤區，現為烏軍在頓巴斯地區的重要後勤和補給中心。俄烏雙方圍繞該地的戰鬥持續了近兩年。



軍事專家認為，烏格列達爾與恰索夫亞爾、謝韋爾斯克、波克羅夫斯克等地形成了俄烏交戰最前沿的“頓涅茨克弧線”。控制該地是俄軍一次重要勝利，為俄軍西進開辟了道路，重挫烏軍士氣。



烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基3日表示，已下令加強頓涅茨克東部地區的防禦。烏軍方消息人士指出，由於烏格列達爾地區有大量地雷和未爆炸彈藥，加之雨季來臨，俄軍要從該方向迅速向北攻擊波克羅夫斯克仍面臨不少困難。



美媒認為，俄羅斯拿下烏格列達爾後，不僅可以在頓巴斯進一步推進，還可以為通往克里米亞的鐵路運輸提供更多安全保障。目前俄軍已占領頓巴斯地區約80%土地。



烏克蘭總統澤連斯基3日在與到訪的新任北約秘書長呂特會面後承認，烏軍已失去烏格列達爾，又呼籲西方擊落俄羅斯襲擊烏克蘭的導彈和無人機。