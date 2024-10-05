中國婦女平均預期壽命逾80歲

江蘇揚州市的小朋友在社區婦女兒童之家內玩耍。（圖源：新華社） 中評社北京10月5日電／據新華社報導：國家統計局日前發布的新中國75年經濟社會發展成就系列報告顯示，75年來，中國婦女兒童健康狀況極大改善。



婦幼健康服務體系不斷加強。中共十八大以來，婦幼保健服務網絡逐步嵌入覆蓋14億人口的醫療保障網和覆蓋城鄉的三級醫療保健網。全國婦幼保健機構由1950年的426個增加到2022年的3031個，兒童醫院由1983年的25個增加到2022年的151個，中國被世界衛生組織列為婦幼健康高績效的10個國家之一。



婦幼保健服務能力持續提高。2023年，孕產婦系統管理率、產前檢查率、孕產婦住院分娩率和產後訪視率分別為94.5%、98.2%、99.95%和97.0%，分別比1996年提高29.0個、14.5個、39.25個和16.9個百分點。2022年，新生兒訪視率、3歲以下兒童系統管理率和7歲以下兒童健康管理率分別為96.7%、93.3%和94.9%，分別比1996年提高15.3個、31.9個和32.2個百分點。



婦女兒童健康水平大幅提升。2020年，婦女平均預期壽命為80.88歲，比1981年提高了11.61歲。孕產婦死亡率由1990年的88.8／10萬下降至2023年的15.1／10萬。全國新生兒死亡率、嬰兒死亡率和5歲以下兒童死亡率分別由1991年的33.1‰、50.2‰和61.0‰下降至2023年的2.8‰、4.5‰和6.2‰。