從市面賬面人面看吉林消費“加速跑”

中評社北京10月5日電／據新華社消息，賞秋游火熱“上新”、各大商圈人潮湧動、以舊換新成交火爆……正值“金九銀十”消費旺季，中秋國慶接踵而來，記者近日深入吉林省消費市場一線看到，各地正掀起消費熱潮，呈現供需兩旺的態勢。



近期以來，吉林省通過“政策＋活動”雙輪驅動，圍繞促銷費推出新產品、新場景、新服務，促商品消費提質升級，新型消費不斷擴展，為全省經濟增長增添新動力。



“市面”中見繁榮



夜幕降臨，華燈初上，長春市老牌夜市——桂林路商圈升騰出煙火氣，各類時尚小店和餐館裡人來人往，一些奶茶店和小吃攤前排起長隊，空氣中彌漫著香味，街頭表演傳來一陣陣喝彩和掌聲。



“買了四五份小吃，平時就喜歡跟朋友在這邊聚會，最近很多商家都搞活動，特別熱鬧！”長春市民白婧說，接著她要和朋友到附近萬象城的慢閃街區逛一逛。“好吃好玩，拍照還特別出片。”她說。



記者走訪吉林省各大城市商圈發現，購物中心、步行街紛紛舉辦品牌折扣活動和特色文化展演，吸引大量消費者。各類主題市集、美食街區不斷上新，增添了新的消費活力。



不再讓企業“單打獨鬥”。9月以來，吉林省政府部門統籌實施專項行動，以“9·8消費節”為抓手，在全省持續54天開展不同規模的促銷活動千餘場，聯動百貨、電商、文旅、體育等多業態的1300餘家企業，共同營造濃厚消費氛圍。

