浙江臨海探索城鄉融合“共富鏈”

中評社北京10月5日電／據新華社消息，踏入浙江臨海市東塍鎮彩燈共富工坊服務中心，工作間裡鮮有交談聲，眾人埋頭加工、檢驗、包裝，幹得熱火朝天。



“往年這個時候就是收尾階段，再往後就閑在家裡沒活幹了，現在每個月都有保底訂單，手腳麻利的月收入可以達到8000元。”在工坊忙碌的金麗英嘴上聊著，手裡的活一刻也沒停。



彩燈產業是東塍鎮的特色產業，出口量多、用工量大。“彩燈生產有一半的環節要依靠人工，技術含量不高，但淡旺季明顯。企業為節約用工成本就會選擇外包加工，但對周邊村民來說，這也就意味著收入不穩定。”東塍鎮黨委書記郭標宏介紹說，“共富工坊的出現，就等於為企業拓寬了用工渠道、為農戶提供了兜底保障。”



2022年起，臨海市率先推進共富工坊建設，發揮本地民營經濟發達的優勢，聯合當地戶外休閑用品、眼鏡、服裝輔料等六大產業的規上企業，開展共富工坊企業黨建聯建，通過打破企業訂單與剩餘勞動力之間的“信息差”，形成“企業送單、工坊派單、農戶接單”的致富新模式。



轉眼間，就吸納了40餘家成員單位，並與146家共富工坊建立合作關係，通過直發訂單、壓縮環節，直接帶動5300餘戶農戶接單，每戶年均可支配收入增加2.2萬元以上。



從自發到標準化，從線下到線上，兩年多探索，共富工坊也在不斷迭代升級。“最早一批都是來料加工型共富工坊，增收空間十分有限，我們意識到必須探索出新的發展模式，打造品牌化、特色化、多元化的共富工坊。”臨海市委組織部相關負責人說。



在白水洋鎮豆腐共富工坊，憑借一方豆腐做起共富的文章，通過制定統一的行業標準、創立區域公用品牌、制定集體商標授權機制，並引入自動化生產線，走上標準化發展之路，現已授權64家生產企業和作坊，培訓300餘名專業從業者，鎮域內生產的品牌豆腐價格提升170%，帶動全產業鏈增收超億元。“橘鄉”湧泉鎮的甜美共富工坊則發揮電商大鎮優勢，先後孵化直播運營團隊12支，培訓農民主播1100餘人次，推動蜜橘線上銷售額突破8000餘萬元。

