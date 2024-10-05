河南：多地搶抓農時　做好“三秋”工作

中評社北京10月5日電／據新華社消息，眼下河南省秋收、秋耕、秋種“三秋”工作已全面啟動。黃澄澄的玉米在陽光的照耀下簇擁成一片“金色海洋”，伴隨著大型玉米收割機的轟鳴聲，一排排玉米倒下，運輸車來回穿梭，收割、脫粒、除雜一氣呵成……田間地頭一派豐收景象。



“2024年封丘全縣秋季玉米種植面積約70萬畝，秸秆資源量37萬噸。”封丘縣農業農村局生態與資源保護站站長聶九英介紹說。



一直以來，農作物秸秆無處存放、隨處亂堆成了不少地區“頭疼”的難題。在馮村鄉東王村剛剛收割後的玉米田裡，一台台摟草機、秸秆打捆機來回穿梭，一陣忙碌之後，一個個打包成捆的“秸秆卷”擺滿了田地，靜待清運。



“以前玉米成熟收割後，廢棄的秸秆要麼就地焚燒污染空氣，要麼堆放在河道溝渠污染水質，對農村人居環境也有較大影響。我們推行秸秆離田3年多以來，變化非常明顯，秸秆打捆離田後，做到了離路、離塘和集中規範堆放，在確保土壤墒情和深度翻耕的基礎上，從源頭杜絕了秸秆堆積和焚燒帶來的生態污染，解決了‘豐收後的煩惱’。”封丘縣馮村鄉鄉長蒿景慧介紹道。



在河南長垣市，今年當地積極立足農業生產實際，搶抓農時、迅速行動、廣泛動員，把各項措施落到實處，全力保障“三秋”生產有序推進。



“長垣市農業農村部門同志經常深入一線，確保關鍵環節、關鍵技術指導服務到位。我今年流轉土地2000多畝，秋糧主要種植玉米和大豆。一台玉米收割機一天能收穫120畝左右玉米，到目前已經基本收割完畢，經過測產畝產1200斤左右，今年產量比去年略微有所增加。”河南長垣瑞豐家庭農場負責人付保峰告訴記者，當地通過實施玉米單產提升項目，實施玉米密植，在農田裡鋪設了滴灌帶，為秋糧增產立下了不小的功勞，今年的產量他感到很滿意。



“今年我種植了花生200多畝，目前正在收穫當中，預計過了10月7日能全部收割完畢。”河南長垣市孟崗鎮種糧大戶王學良告訴記者，他準備10月15日到25日之間播種小麥。

