國慶假期前三天　幾口岸日均客流量創新高

中評社北京10月5日電／據新華社消息，國慶黃金周，拱北、橫琴口岸雙雙迎來進出境客流高峰。10月1至3日，經拱北口岸進出境旅客已達109萬人次，同比增長31%；驗放進出境客車2萬輛次，同比增長3%。橫琴口岸單日客流連續兩日刷新紀錄，2日和3日分別超8.9萬人次和10.35萬人次，同比增長37%和65%。這也是橫琴口岸自成立以來首次單日客流突破10萬人次。



國慶黃金周前三天，拱北口岸出境旅檢大廳內人潮湧動，一家老小、三五好友的出游組合不乏少數。這與澳門推出了煙花匯演、游船觀光等系列活動和購物促銷活動力度大有關。大批內地旅客去澳門參觀大三巴、觀光塔等標誌性景點，掀起了赴澳探親、旅遊、購物熱潮。



橫琴粵澳深度合作區各主題樂園活動豐富、文旅項目接連上新，加上“琴澳旅遊團”旅客可以以“團進團出”的方式經橫琴口岸多次往返琴澳兩地，吸引了不少親子游、自駕游遊客經橫琴口岸出入境。琴澳跨境旅遊產業鏈進一步完善、“一程多站”的旅遊路線更加成熟，成為橫琴口岸入境客流增加的主要原因之一。



10月1至3日，橫琴口岸共驗放出入境人員超27萬人次，同比增長40%。同時，經橫琴口岸出入境車輛超2.18萬輛次，同比增長65%，其中澳門單牌車占比約62%。