包頭：溫暖工程惠民生

中評社北京10月5日電／據新華社消息，“‘溫暖工程’更新了小區用了近20年的供熱管網，我們對今年的供熱充滿信心。”內蒙古自治區包頭市東方嘉苑小區的居民說。



今年以來，包頭市按照“因地制宜、因城施策、冬病夏治、標本兼治、群眾滿意”的原則，積極推進“溫暖工程”項目建設，圍繞“源、網、站、端”全流程，開展30個大項、364個具體施工項目改造計劃。截至目前，包頭市已對全市供熱問題較集中的366個小區“把脈問診”，科學制定改造方案，解決居民供熱不熱問題。



“包頭市熱力集團黨委以黨建引領‘溫暖工程’建設，按照‘切口小、可量化、能落地、見實效’的原則，解決項目點多面廣、情況複雜、工期緊張、任務繁重等問題，建立‘黨委統籌調度、支部組織推進、黨員先鋒示範’的三級聯動體系。”包頭市熱力集團供熱七公司黨支部書記曹靜介紹。



為確保溫暖工程項目如期完工和按期供熱，包頭市熱力集團各級黨組織共設立“書記項目”12項，詳細制定“書記項目”預期目標、推進措施、進度安排及最終成果。各級書記掛圖作戰、真抓實幹，在各施工現場設立黨員示範崗96個、黨員責任區100個、黨員突擊隊29支，為群眾溫暖過冬保駕護航。



包頭市熱力集團黨委以“溫暖·領航”黨建品牌集群建設為載體，通過加強與共建村鎮、社區、單位聯動互動，不斷延伸“黨組織觸角”，拓展黨建品牌矩陣，擴大供熱服務半徑。



包頭市熱力集團各基層黨組織依托“一支部一品牌”為溫暖工程注入“紅色熱能”。針對用戶反映的各類供熱問題，包頭市建立接訴即辦機制。2023年至2024年采暖期，累計解決用戶用熱問題4652件，用戶訴求量較上采暖期同期下降了43.3%，用戶室溫合格率達99.17%，用戶報修處理及時率達100%，確保轄區用戶遇到的“冷問題”及時得到“熱處理”。



溫暖工程一頭連著民生溫度，一頭連著城市發展。包頭市委組織部組織三科科長趙學東表示，包頭市聚焦群眾“急難愁盼”，全力推動各領域基層黨組織解難題、辦實事，把群眾滿不滿意作為檢驗溫暖工程成效的落腳點，積極推進項目建設，盡快實現“不讓一戶不熱、不讓一人受凍”的利民惠民目標，為百姓把“民生清單”兌現為“幸福賬單”，把“溫暖大禮包”派送到千家萬戶。