重慶豐都探索“學生號公交”服務觀察

中評社北京10月5日電／據新華社消息，新學期開學以來，家住重慶市豐都縣峽南溪社區的居民萬莉，再也不用為接送孩子而煩惱了。因為她的女兒早上可以在家門口坐“學生號公交”直達學校，下午放學後再坐“學生號公交”返回。在站點處還設有“家校銜接站”，有志願者照看孩子，家長臨時有事晚點去接也沒問題。



萬莉有兩個孩子，老大在豐都縣中學讀高二，小女兒在豐都縣實驗小學讀五年級。“以前，我要早上6點起床，先把老大送到學校，再回來送小女兒，然後8點前趕到單位上班。學校門口送孩子的車很多，特別堵，早上手忙腳亂。現在我只要送老大就行了，小女兒可以坐‘學生號公交’上學，讓我輕鬆了很多。”萬莉說。



豐都縣地處三峽庫區，城區有中小學11所，在校學生3.4萬人，其中走讀學生2.3萬人。許多雙職工或父母在外務工家庭接送孩子力不從心，不得不請老人、保姆等接送；部分學生往返家校沒有直達公交，或上完晚自習放學後公交已停運，接送孩子成了家長的煩心事。



不僅如此，很多家長開車接送孩子時無處停車，一些接送車輛存在超載、不遵守交通規則等行為，導致學校周邊交通擁堵，存在安全隱患。豐都縣公安局交巡警大隊副隊長高原林說，儘管上學放學時段在各個學校周邊布置了大量警力疏導交通，但因人流車流量大，仍無法解決擁堵問題。



為此，豐都縣自2023年起探索學校、家庭、社會聯動的“學生號公交”接送服務，讓學生出家門、上車門、進校門“三點一線”，實現便捷乘車、快速直達。



豐都縣教育委員會主任代海門介紹，縣教育、交通、公安等部門聯合城區11所中小學，通過數月的調查、走訪，結合學生上學放學時間、流量、流向，制定行車路線，為每所中小學提供專屬“學生號公交”，讓學生往返家校不轉車、出行高峰車夠用、晚上放學有車坐。

