﻿碼頭工會主席年薪568萬　擁豪宅游艇

中評社北京10月5日電／據大公報消息，綜合Politico網站、《新聞周刊》報導：美國國際碼頭工人聯合會主席達吉特帶領4.5萬名工人罷工，要求加薪。美媒爆料稱，達吉特本人靠工會致富，作為工會主席的年薪高達72.8萬美元（約568萬港元），還擁有豪宅和游艇。



Politico網站披露，達吉特擔任國際碼頭工人聯合會主席已超過10年，年薪高達72.8萬美元，遠超40萬美元的美國總統年薪。《新聞周刊》稱，達吉特在新澤西州和佛州擁有豪宅，分別價值236萬美元和138萬美元。前投資銀行家拉斐爾在社交平台X發文稱，達吉特最近出售了一艘76呎的游艇“迷戀”號。億萬富豪馬斯克也發文稱：“他擁有的游艇比我還多。”



國際碼頭工人聯合會並未宣布在今年美國大選中支持哪位總統候選人。該工會在2024年選舉周期向民主黨捐款11.5萬美元，向共和黨捐款5000美元。達吉特本人與共和黨總統候選人特朗普的關係受到關注。今年7月特朗普遭遇第一次未遂刺殺後，達吉特呼籲工會成員為特朗普祈禱，並聲稱自己與特朗普有“幾十年的交情”。他還發布一張去年11月與特朗普握手的照片，並聲稱他們當時討論了港口自動化威脅碼頭工人就業機會的話題，而這正是此次碼頭工人罷工的主要原因之一。