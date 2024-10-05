中方支持加快落實《全球數字契約》

中評社北京10月5日電／據新華社消息，中國常駐聯合國副代表戴兵3日表示，要加大力度向“全球南方”提供技術轉讓和能力建設支持，消弭日益擴大的數字鴻溝，不讓任何人、任何國家在新興技術革命中掉隊，實現社會政策的普惠包容。中方支持加快落實聯合國未來峰會通過的《全球數字契約》。



當天，戴兵在聯合國大會第三委員會（聯大三委）社會發展議題一般性辯論上發言時表示，重視不夠、投入不足，是社會發展進程嚴重滯後的根本原因。聯合國未來峰會通過的《未來契約》明確指出，可持續發展永遠是多邊主義的中心目標。中方呼籲將政治承諾轉化為切實行動，推動社會發展事業重回正軌。中方支持明年在卡塔爾舉行的世界社會峰會，希望峰會以減貧、充分就業和社會融合為重點，達成富有雄心的成果。



戴兵說，實現社會發展既需要當事國自力更生，又離不開強有力的夥伴關係。發達國家要切實兌現援助承諾，國際金融機構要加緊推進治理改革，為“全球南方”國家社會發展提供更多資金支持。要堅決反對“脫鈎斷鏈”“小院高墻”以及濫施單邊制裁，維護廣大發展中國家的發展權利。



戴兵強調，中方始終堅持以人民為中心的發展理念，大力發展社會事業，確保發展成果由人民共享。中國式現代化是胸懷天下的現代化。中方始終是全球發展事業的倡導者、參與者和貢獻者，在全球發展倡議以及共建“一帶一路”倡議框架下向“全球南方”國家社會發展事業提供了力所能及的支持。



戴兵表示，中方積極為“全球南方”提供創新助力。面對人工智能迅猛發展，中方推動聯大通過人工智能能力建設國際合作決議，並在今年聯大高級別周期間宣布《人工智能能力建設普惠計劃》，圍繞“全球南方”普遍期待的“五大願景”，積極開展“十項行動”，包括基礎設施聯通、人才培養、數據安全等，致力於為各國共同發展插上智慧的翅膀，助力落實聯合國2030年可持續發展議程，譜寫構建人類命運共同體的嶄新篇章。