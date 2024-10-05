中國5－6年內可望實現城際光纖量子傳輸

中評社北京10月5日電／據大公報消息，10月2日晚間，在墨子量子科技基金會舉辦的在線新聞發布會上，中國科學院院士、中國科學院量子信息與量子科技創新研究院院長潘建偉教授表示，在量子通信領域，在不久的將來有望在量子中繼以及量子星座兩方面取得關鍵技術突破。



潘建偉表示，中國團隊正在研究可支持上千公里量子通信的量子中繼技術，有望在未來5－6年內實現遠距離的城際光纖量子傳輸，將量子通信觸及現實中的每一個角落，實現量子網絡的大規模覆蓋。



此外，中國團隊還在研究量子星座。潘建偉預計，到明年，中國將發射兩到三顆低軌道衛星，它們將與2027年發射的1萬公里級的高軌量子衛星組成星座，並與基於光纖的量子通信網絡相結合，提供全球量子網絡服務。“這有望在未來5到10年內實現，我們將提供一些真正實用的東西。”潘建偉表示。



他補充道，中國的量子通信用戶正在迅速增長。中國最大的電信公司中國電信截至去年年底已經擁有300萬量子通信的終端用戶，今年的這一數字有望突破500萬。“中國對於量子領域的國際合作非常開放，願意進行更多的國際交流，希望我們更多的量子衛星發射後，可以就如何合理構建量子星座進行更多討論，用量子技術造福全人類。”



據上海電信介紹，目前上海區域內已經建成國內首張運營商級的商用量子密鑰分發網絡，可支持不少於100萬的用戶容量。預計到今年年底，中國電信將在全國10－15個城市部署量子城域網，未來將逐漸與骨幹網打通，加上天上的墨子號量子通信衛星，最終形成天地一體的量子通信網絡。