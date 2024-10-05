中國專家揭肺結節病理之謎

中評社北京10月5日電／據大公報消息，廣東省人民醫院、廣東省肺癌研究所鐘文昭教授帶領的研究團隊，結合早期肺腺癌放射組學、基因組學、轉錄組學和臨床數據，創新性地從影像學角度出發，定義了腫瘤惡變的不同階段的分子特徵，這一成果對早期肺腺癌的治療有重要意義。可有效地避免過度治療和耽誤治療，從而達到根治的目的。這項研究最近發表在權威的國際肺癌聯盟官方雜誌上，為醫生提供了一種新的方法來識別和治療肺腺癌。它可以幫助醫生更早地發現那些需要治療的肺結節，同時也避免了對那些良性結節的過度治療。＼大公報記者 盧靜怡廣州報導



肺腺癌是所有肺癌中最常見的癌症，隨著高分辨率CT的廣泛使用，越來越多的人被發現肺部有結節，而其中一些人的肺結節就是早期的肺腺癌。鐘文昭團隊通過對大量影像資料中肺結節不同密度、不同形態的分析，總結出了肺結節向肺腺癌演化的影像學規律。



在對肺結節進行影像學研究的同時，鐘文昭團隊還對肺結節中早期肺腺癌進行了基因研究，發現這些患者的基因中有與癌變密切關聯的因素，而且影像學的癌變觀察和基因分析的癌變觀察是高度一致的。



哪些肺結節可以繼續觀察，哪些肺結節要及早干預？鐘文昭團隊的研究有利對肺結節準確地判斷，可以有效地避免過度治療和耽誤治療，從而達到根治的目的。



據瞭解，鐘文昭教授是首次獲得世界肺癌大會年度外科獎的中國外科醫生。他曾多次受國家癌症中心、中國肺癌胸外科聯盟等全國多個省市及大灣區多家醫院邀請進行手術演示。



開發出靈敏肺結節分類AI



鐘文昭團隊長期從事深耕早期肺癌影像研究，在探討肺結節放射學特徵與生物學特性之間的關係方面取得重要進展，發現肺腺癌發生發展趨勢取決於關鍵基因種子，尤其是驅動基因和旁效基因相互作用的模式：具有較強驅動能力的基因可以獨立推動肺腺癌快速進展至高侵襲性階段，預後不良；而惰性型肺腺癌往往具有較弱的驅動基因，需要協同旁效基因推動腫瘤增殖和發展。

