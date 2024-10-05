遠洋漂泊3個月　科考人員忙裡偷閒

中評社北京10月5日電／據大公報消息，對於乘搭“海洋地質六號”出海的科考人員來說，科考生活忙碌而充實。廣州海洋地質調查局方法所高級工程師陳春亮說：“我們每次出海，團隊會24小時三班制不間斷地工作。”他表示，根據任務安排，近年來遠洋作業每航次出海都長達3個月左右，時間利用得非常緊凑。“因為海上天氣不確定，在好天氣下我們會爭分奪秒工作，提高作業效率。”



當海洋科考船到了大海深處，周圍一片汪洋，四面八方無邊無際，仿佛與世隔絕。“剛開始出海時會非常緊張、期待，現在心情會稍微鬆弛一點。”陳春亮已經參與工作十多年了，平均每年都有100到200天漂在海上。儘管如此，每一次航行他仍然會感到緊張。“因為我們肩負的任務還是比較重的，出海前，對於一些數據和重要設備的維護、準備、規劃都會做得特別足。”



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在這艘科考船上，出海動輒就是數月，日常生活完全在船上進行。船上的生活是怎樣的呢？陳春亮介紹道，“海洋地質六號”上分為三個部門：甲板部、輪機部和調查部。船員有近30人，當海洋科考船駛入遠洋，甲板旁的編織網就會緩緩升起，陽光灑在甲板上，映照出一個籃筐的身影，船員們在短暫的休息時間可以打打球，紓緩一下緊張的工作氛圍。船上配備了寬敞明亮的後廚，專門為工程師和研究人員提供飲食服務。早年出海時信號微弱，而如今船上已覆蓋了WiFi網絡。