科考船樣樣精通　助灣區發展海洋經濟

中評社北京10月5日電／據大公報消息，海洋經濟是粵港澳大灣區發展的重要引擎，而廣州海洋地質調查局在這一領域發揮著舉足輕重的作用。該局不僅擁有包括“海洋地質六號”在內的7艘調查船，涵蓋海洋地質、地球物理、鑽探等多個領域，船舶種類多、噸位大、功能全，海洋調查能力在國內處於一流水平。這些先進的科考船和設備，正有力推動著大灣區海洋經濟的發展，為天然氣水合物、海洋區域地質、油氣地質、礦產地質、生態地質等多領域的研究提供了堅實的基礎。



廣州海洋地質調查局的海洋地質調查工作不局限於近海，而是已經擴展到深海、遠洋乃至極地，其調查範圍和精度隨著科技進步而不斷提升。該局還不斷創新，積極探索使用無人機、無人艇等新型設備對潮間帶等生態脆弱區域進行探測，這些區域通常是傳統調查船難以到達的。此外，廣州海洋地質調查局還在加快提高深海調查裝備的自主研製能力，以減少對外部技術的依賴，增強國內海洋科技的自主創新能力。



在助力大灣區海洋經濟發展方面，該局持續開展粵港澳大灣區、海南島海岸帶地質調查，為藍色海灣的可持續發展提供地質支撐服務。同時，通過專項調查掌握我國天然氣水合物、海洋石油天然氣，以及深海大洋的礦產等資源的分布狀況，為後續的海洋資源開發利用奠定了堅實的基礎。