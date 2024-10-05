﻿中國豪華專列　重走古絲綢之路

中評社北京10月5日電／據大公報消息，“沿著馬可.波羅的足跡，重走‘古絲綢之路’是我的願望。”10月3日，中國首列國際化旅遊列車“絲路夢享號”再次發車，開啟新的絲路旅程，來自意大利的旅行家維恩納.卡馬羅塔登車後難掩心中的興奮。“這趟列車太棒了！我來中國就是要重走絲綢之路的，希望乘著列車去圓夢。”據悉，作為由中外多個著名團隊聯手打造的世界級高品質旅遊列車，被稱為是目前中國火車旅行的“天花板”。其不僅擁有270度的超大景觀車窗，同時全程星級住宿，並配備米其林餐飲。在5天4夜的行程中，專業的列車管家團隊還將帶領旅客沉浸式體驗“青甘大環線”沿途的自然風光與人文景觀。／大公報記者 李陽波



維恩納.卡馬羅塔已年過七旬，多年前，懷揣著對“旅行者”馬可.波羅的崇敬之心，以及對於東西方文明交流的熱愛，她毅然決定用三至四年的時間，從意大利威尼斯徒步到中國北京，重走“古絲綢之路”。



自2022年4月啟程以來，卡馬羅塔已沿著馬可.波羅的足跡，徒步穿越意大利、塞爾維亞、土耳其、哈薩克斯坦等十餘個國家。今年8月底，卡馬羅塔終於沿“古絲綢之路”走進中國，開始向著夢想中的北京，一路前行。



“搭乘絲路號 離夢想越來越近”



“剛剛在車外看到‘絲路’兩個字我就很激動，突然感覺距離我的目標越來越近了。”第一天旅程結束後，從列車外觀再到線路景點，還有住宿餐飲服務，卡馬羅塔都給出了“超五星”的評價。“我從沒坐過這樣的豪華旅遊列車，感覺非常好。”卡馬羅塔告訴記者，“絲路夢享號”上的各種設施非常齊全，服務非常好，文娛活動也很多，一路上非常舒適也很方便。特別是美食，給她留下了深刻的印象。



據悉，“絲路夢享號”由全球知名設計公司HBA設計，青島中車四方裝修，幾乎聚集了各行業的“尖子生”。“絲路夢享號”日常運營方上海星景旅遊有限公司相關負責人受訪時表示，專列車體外觀由清華美院設計團隊手繪塗裝，以中國漢代雲紋為主，採用青綠山水色調，配以漢代漆器紅色，將東方美學和絲路文化完美融合，給人典雅、寧靜之美。

