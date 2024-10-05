中國用人工智能推動塔里木河流域智慧化治理

8月12日，大西海子水庫生態輸水開閘放水，水流經塔里木河下游生態胡楊林（無人機照片）。（圖源：新華社記者 丁磊 攝） 8月11日，工作人員在輸水前在大西海子水庫大壩上利用無人機巡庫。（圖源：新華社記者 陳朔 攝） 中評社北京10月5日電／據新華社報導，進入10月，南疆塔里木河流域的部分胡楊林開始變黃。在接下來的一個多月時間裡，成片金黃的胡楊林將成為秋季最壯美的沙漠風情，吸引國內外大量遊客拍照打卡。



蜿蜒2000多公里、穿過中國最大沙漠塔克拉瑪幹沙漠的塔里木河，是新疆天山以南廣大地區生產生活、農業灌溉、生態維持用水的主要來源。從2000年起，新疆已連續25年向塔里木河下游生態輸水，2016年起又專門實施了塔里木河流域胡楊林保護區引洪補水工作。每年夏天塔里木河主汛期到來之際，當地通過引洪灌溉把塔里木河洪水作為生態水輸送給兩岸胡楊林，潤澤滋養沿岸綠洲。



近年來，中國大力推動東部地區與西部地區開展合作，加快西部地區的發展與治理。塔里木河的治理，是關乎新疆經濟社會發展命脈的重大問題，也是東西部協作的重要平台。



在此背景下，位於廣東深圳的科研機構鵬城實驗室派出科研人員，利用人工智能、衛星遙感等前沿技術，與新疆當地水利管理部門密切合作，共同推動塔里木河流域治理更加智慧化、精細化。



沿著和田河上游支流喀拉喀什河順流而下，在和田地區墨玉縣喀瓦克鄉的沙漠邊緣，2019年修建的一條引水渠把喀拉喀什河的水引入附近的村莊、林地，發揮灌溉和生態補水的作用。而在這條水渠沿線，每三四公里就有一個生態閘，專門用於給周邊胡楊林“解渴”。



喀拉喀什河下游管理站站長艾爾肯·司馬義說，最近一次補水在今年8月上旬完成，有了這樣的引水渠以及延伸到胡楊林深入的支渠，現在生態補水基本上可以保證，這片胡楊林以及紅柳、甘草、蘆葦都越長越好了。



塔里木河流域沿岸胡楊林引洪補水主要採取“三年一輪灌”的補水方式，而胡楊林的生長狀態評估開始成為管理部門亟需解決的問題。

