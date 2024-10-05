中網：鄭欽文、穆霍娃晉級女單半決賽

10月4日，鄭欽文在賽後慶祝勝利。（圖源：新華社記者 張龍 攝） 中評社北京10月5日電／據新華網報導，4日，中國選手鄭欽文以5：7、6：0、6：4逆轉戰勝俄羅斯小將安德烈耶娃，晉級中網女單四強。另一場女單對決中，頭號種子、白俄羅斯選手薩巴倫卡爆冷不敵捷克選手穆霍娃，無緣四強。至此，2024中國網球公開賽女單半決賽對陣名單確定，分別是穆霍娃對陣鄭欽文，高芙對陣巴多薩。



與安德烈耶娃的首次交鋒，鄭欽文在第一盤以5：7敗下陣來，但在第二盤6：0獲勝扳平大比分。第三盤鄭欽文在落後對手兩局的情況下連勝四局，以6：4拿下，晉級四強。



“其實我還是覺得這場比賽不在我的控制之中。這場比賽要不要贏，其實取決於我是怎麼打的。我很開心今天是在這樣一個狀態低迷的情況下，還能贏下這場比賽，這也表現出了我跟以前的自己確實不太一樣。”鄭欽文在賽後這樣評價自己的狀態，“其實我也沒有想過比賽會這麼膠著，可能對現場觀眾的心臟也不太友好。”



另一場女單四分之一決賽，首盤穆霍娃以“搶七”取勝，隨後薩巴倫卡6：2扳回一盤，但在決勝盤中以4：6失利，輸掉比賽。



女雙當日進行了兩場四分之一決賽，埃拉尼／保利尼擊敗瑪雅／西格蒙德，詹皓晴／庫德梅托娃戰勝米哈利科娃／尼科爾斯。