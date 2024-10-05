走遍世界推廣紮作　深受海外民眾歡迎

中評社北京10月5日電／據大公報報導，從鄉村小子，到傳承非遺文化的一分子。冒卓祺的作品多次走出香港到世界各地展覽，又吸引過不少外國人來向他學習中國文化，冒卓祺認為，能夠作為中國傳統文化對外接觸的其中一條橋梁，是一件很有使命感而又值得自豪的事。



2003年，冒卓祺的作品首次衝出香港，親手做的紙扎花燈在日本展出。“當時在東京地鐵站，一個叫‘香港周間’的香港宣傳活動，在人來人往的東京地鐵立下一個展區，到我介紹的時候還有點緊張。”最讓他印象深刻的是，日本人對中國文化竟然非常有興趣，而且還很認真地考究起來。當時冒卓祺的花燈上寫有對聯，“春秋多佳日，山水有清音”。他在台上講解紮作文化時，台下的日本人聽得認真，更要求翻譯員將花燈上的中文翻譯一遍。



“洋武痴”專程來港學舞獅



更有外國人慕名而來，要跟他學習中國文化。今年1月，來自比利時的洋人“武痴”江漢利（Ronald Galland），來到香港找冒卓祺學習舞獅、舞麒麟。江漢利形容中國功夫很有魅力，期望將在香港學到的技藝帶回比利時，在當地社區分享，甚至在全球發揚光大，以推廣香港的非遺和功夫文化。



為了讓傳統文化得以傳承，冒卓祺亦經常出入社區及校園舉辦課程，推廣紮作文化。每逢中秋節，他都會到中小學舉辦紮作燈籠的課程，希望讓小朋友瞭解紮作的手藝，親身感受紮作的魅力。