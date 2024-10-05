﻿國安展廳迎第10萬名訪客

中評社北京10月5日電／據大公報報導，今年8月7日對公眾開放的香港特區國家安全展覽廳昨日迎來第十萬名參觀者——來自聖公會基德小學的三年級學生團體。一群學生現場聽到這個消息，忍不住歡呼雀躍。國家安全展覽廳負責人張建光表示，第十萬名參觀者的到訪不僅標誌著國家安全展覽廳在社區中的影響力和吸引力，更凸顯了展覽廳深受各界人士的認同及支持。有學生參觀後表示，對國家成就相關展品和日軍侵華影片印象最為深刻，希望未來再與家人前來參觀，瞭解和感受國家的巨大進步。



聖公會基德小學學生參觀國家安全展覽廳時分為若干個小組，由不同的義務導賞員帶領參觀。過程中，學生們認真聆聽講解，在看到有意思的模型和3D圖案時“哇”聲連連，他們亦開心地在展廳玩互動遊戲等。參觀結束後，學生們與老師出席簡單而隆重的紀念證書頒發儀式，由校長霍燕玲代表領獎，一群小朋友則獲贈彩色筆、筆盒等紀念品。



張建光表示，除散客外，展廳目前已接待303個團體的10602人參觀，最高單日入場人數為4195人，而團體參觀的預約已排期至12月底，預計即將有233個團體的9254人參觀。張續指出，參觀人士涵蓋社會各階層，普遍對展覽廳的評價十分正面，認為展覽內容詳盡客觀，具備權威性。他表示，希望透過展覽廳，培養香港年輕人的愛國情懷，提高他們的責任感和主人翁意識，做到維護國家安全人人有責、人人盡責。



霍燕玲表示，學生對參觀展覽十分積極踴躍，報名人數眾多，展覽能讓學生瞭解歷史，認識國家安全是每個人的責任。她指，學校會定期舉行不同主題的參觀活動，未來有計劃安排學生前往香港抗戰及海防博物館等地參觀，培養學生的愛國情懷。



有份參觀的張同學表示，國家成就相關展品令他見識到國家今時今日的發展，希望回去後與家人分享相關見聞，讓他們瞭解“國家進步有幾大”。袁同學表示，最令她印象深刻的展品是介紹日軍侵略中國的影片，形容“從未感到如此震撼”。