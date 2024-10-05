﻿政界：善用內聯外通優勢拓商機

中評社北京10月5日電／據大公報報導，記者龔學鳴報導：多個政團代表早前接受《大公報》訪問時表示，香港必須積極主動應對當前世界大變局，善用自己內聯外通獨特優勢，開拓商機。



為了提振市民對香港經濟的信心及市場氣氛，民建聯主席陳克勤建議政府採取一系列短期且快見效的措施。包括加快活化股票市場，提高港股的流動性；取消烈酒稅，以鼓勵更多洋酒業務的貿易；以及推動熊貓經濟，向中央政府爭取進一步優化內地居民赴港簽注政策，如將“一周一行”政策逐步有序地推廣至大灣區內地9個城市，以吸引更多過夜旅客，促進經濟繁榮。



工聯會會長吳秋北指出，本港疫後經濟恢復面對很多挑戰，包括周邊城市的競爭，令本地消費力度減弱，本港未來要加大力度推動新的經濟增長點發展，包括投入資源，做好“八大中心”產業規劃及人才培訓；用好本地特色，推動“無處不旅遊”；做好機制對接，善用大灣區發展機遇，帶動本港經濟發展等。



倡成立新基金 買優質港股



新質生產力影響“新業態”，經民聯主席盧偉國表示，疫情期間民眾改變了消費習慣模式，內地在電商市場的發展速度驚人，香港必須加快抓緊這個趨勢，“否則落後於人”，建議政府增撥資源幫助業界掌握新商機，擴展電商市場進入“一帶一路”的國家及經濟體。



新民黨著重對經濟發展和結構性改革的建議，主席葉劉淑儀認為，短期促進經濟的措施可包括成立新的基金以買入優質港股、將烈酒稅改為按量劃一徵稅等；至於長期的經濟發展則必須要靠創科轉型，大力推動新質生產力發展。