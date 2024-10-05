﻿文體旅局：郵輪客或接駁更多口岸

中評社北京10月5日電／據大公報報導，記者劉碩源報導：政府與旅遊業界研究開拓郵輪旅遊新模式，安排旅遊巴由香園圍口岸直達啟德郵輪碼頭，吸引內地旅客來港乘搭郵輪。有旅遊業人士表示，香港有較多國際郵輪航線，對內地旅客有吸引力，安排直達旅遊巴可為啟德碼頭帶來新客源。啟德體育園預計於明年開幕，將成為大型活動場地，業界認為這種接載大批旅客過關後直達的安排，可擴至啟德體育園。文化體育及旅遊局向《大公報》表示，未來視乎實際情況和需要，繼續在香園圍或延伸至其他合適的口岸實行有關安排。



1800名內地旅客於10月2日，經香園圍口岸入境，乘搭由旅發局與本地旅遊巴營運商合作安排的40輛旅遊巴，直達啟德郵輪碼頭，車程40分鐘，然後登上Costa Serena郵輪。文體旅局昨日向《大公報》表示，有關旅客需按郵輪公司編定不同的報到時間到達碼頭，業界需安排他們分時段過關，旅遊事務署與入境事務處、海關及警務處協調，適度加派人手和增加出境櫃位，便利旅客過關和理順上車，讓旅客有更好體驗。



旅遊促進會總幹事崔定邦向《大公報》表示，啟德碼頭一帶交通不便，從口岸乘搭公共交通往碼頭，動輒需一小時以上。據他所知，當日郵輪上有逾3000名內地旅客，逾半乘搭有關直達旅遊巴，反映這安排受內地客歡迎。他稱，停泊香港的郵輪有較多國際航線，對內地客有獨特吸引力，新安排能為啟德郵輪碼頭帶來客源。

