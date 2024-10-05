中學生研發智能裝置　分析來電防長者受騙

中評社北京10月5日電／據大公報報導，“創新科技嘉年華2024”以“科技引路、創新啟航”為主題，是慶祝“中華人民共和國成立75周年”的亮點活動之一，透過一系列活動讓參與者瞭解香港創科行業的最新發展，並發掘本地的創新科技卓越之處。活動亦為公眾，尤其是年輕人，提供與創新科技互動的機會，從而啟發及培育本地下一代的創科專才。嘉年華邀請了超過75個夥伴參加，包括本地大學、研發中心及平台，政府部門及其他機構等，在科學園展示他們最新的創新及研究成果，包括來自第二屆“城市創科大挑戰”的得獎方案，市民可以參與以創科為主題的互動遊戲和實體工作坊，亦可登記參與網上講座，瞭解創科對日常生活的正面影響。



其中參展的迦密主恩中學團隊研發了名為“‘耆’逢敵‘守’”的智能裝置，同學們眼見近年電騙案令不少長者受害，於是結合了人工智能及大數據技術研發裝置。該裝置配備語音識別，支援兩文三語，透過人工智能和大數據技術，尋找訊息中可疑字眼，發出圖像警報，以減少電話騙案，同時透過WhatsApp和電子郵件發送提示信息通知長者的家人，以防止受騙。



團隊的作品獲得香港學生科學比賽2024高中組（發明品）冠軍，以及第二屆“城市創科大挑戰”的“幫人有計”中學組創新獎。團隊期望日後人工智能自主學習的能力，並尋求與其他機構合作擴大產品的使用平台，推動防騙工作。



智能腰背骨架減腰部承重



參與展覽的項目也包括中大研發的“智能穿戴式腰背輔助外骨架”，為穿戴人士在移動重物時提供個人化的協助，減輕腰部的承重，降低腰痛風險，同時提升舒適度和安全性。



而由香港紡織及成衣研發中心研發的“結合吸附和再生功能以去除牛仔紡織品廢水中染料的系統”，採用氧化鋁基吸附劑，從紡織廢水中去除靛藍染料，是環保及具成本效益的靛藍染料處理方法。



創科署冀加強社會關注創科



創新科技署署長李國彬表示，創新科技署一直積極推動香港的創科發展，同時致力於推廣創科文化，“創新科技嘉年華”正是一個推動科普的年度旗艦項目，希望透過各項活動加強大眾對創科的關注，以及培養年輕人對創科的興趣，長遠培育更多人才投身創科領域。