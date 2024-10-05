﻿扶貧會委員參觀社區客廳

中評社北京10月5日電／據大公報報導，政務司司長陳國基3日下午主持第六屆扶貧委員會第一次會議，他表示，政府聯同委員會將繼續全力凝聚政、商、民三方力量，推行各個精準扶貧項目，扶助目標群組，構建更關愛共融的社會。



陳國基率領委員參觀上月啟用的土瓜灣社區客廳（見圖），客廳實用面積約6900平方呎，除了設有基本設施，還提供小童游樂和閱讀角、運動設施、浴室、集體活動空間、健康監察設備、音樂練習室和多媒體室等額外設施。四個社區客廳項目共可為至少1750個“㓥房”戶提供服務，全年服務約27萬人次。



會議又提到，“共創明‘Teen’計劃”，第二期受惠學員連同自動成為校友的第一期學員共6800人。預計學員總數至2025／26學年將倍增至1萬2千人。另外，由學校提供場地、由非政府機構負責營辦的“在校課後托管服務計劃”。截至8月底，已招募超過110間小學。



社署今年3月以荃灣及南區作為試點，委聘地區服務及關愛隊，通過探訪或接觸，協助識別有需要的獨老和雙老住戶、護老者和殘疾人士照顧者，並將個案轉介至相關社福單位跟進。截至今年8月底，已探訪或接觸4200戶有需要人士，以及協助轉介144名長者和殘疾人士安裝“平安鐘”並獲得資助。政府會在檢討成效後，考慮擴展至其他社區。