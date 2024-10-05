﻿以軍狂轟濫炸　貝魯特火光衝天

中評社北京10月5日電／據大公報綜合報導，半島電視台4日稱，過去24小時內，以色列對黎巴嫩進行了約20次空襲。黎巴嫩公共衛生部數據顯示，以色列3日對黎全境的襲擊造成至少37人死亡、151人受傷。



真主黨潛在接班人生死未蔔



以軍3日稱，貝魯特南郊多幢建築鄰近真主黨設施，因此成為空襲目標。當天夜間，包括貝魯特機場附近在內的多地傳出巨大爆炸聲，升起巨大火球和滾滾濃煙。黎巴嫩媒體指出，這是上月底以色列加大對黎巴嫩襲擊力度以來，對貝魯特南郊最猛烈的轟炸。



美媒披露，最新一輪襲擊目標包括真主黨執行委員會主席薩菲丁，他被視為已故真主黨領導人納斯魯拉可能的繼任者之一，目前無法證實以軍的行動是否成功。以色列官員透露，薩菲丁當天與其他真主黨高層在“一處隱秘的碉堡中開會”。薩菲丁是納斯魯拉的表弟，兩人在真主黨成立初期一起加入該組織。薩菲丁與伊朗關係密切，是已故伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼的密友。2020年蘇萊曼尼被美國殺害後，薩菲丁的兒子與蘇萊曼尼的女兒結婚。



薩菲丁生死未蔔，以軍4日宣布，3日針對真主黨的精確打擊，是真主黨通訊部的指揮官沙克菲，他從2000年開始負責真主黨各單位之間的通訊工作。



以色列媒體指出，以色列4日猛轟貝魯特期間，正值伊朗外長阿拉格齊抵達貝魯特進行訪問，與黎巴嫩看守政府總理米卡提和真主黨高層會面，並重申對真正黨表示支持。

