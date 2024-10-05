不顧多方反對　歐盟對華電動汽車加征關稅

中評社北京10月5日電／據新華社報導，歐盟成員國4日就歐盟對華電動汽車反補貼調查終裁進行投票。歐洲多方強烈反對歐盟對華電動汽車加征關稅，認為此舉不利於提升歐洲車企競爭力，也無助於歐盟綠色轉型目標，呼籲繼續與中國磋商。



歐盟委員會當天宣布，對自中國進口電動汽車加征關稅的提議已獲成員國必要支持。與此同時，歐盟和中國繼續努力尋求替代解決方案。



德國總理朔爾茨在投票前表示，德國反對歐盟對華電動汽車加征關稅，歐洲必須繼續和中國談判。德國財政部長林德納4日表示，歐盟委員會不應引發貿易戰，“我們需要協商解決方案”。



匈牙利總理歐爾班4日表示，匈牙利反對歐盟加征關稅的舉措，這將損害歐盟自身競爭力。匈牙利外交與對外經濟部長西雅爾多表示，匈牙利就歐盟加征關稅的提議投“堅決反對”票。



芬蘭在4日投票中選擇棄權。芬蘭外交部高級官員尤卡·庫爾馬指出，現有證據不足以證明中國政府的支持對歐盟造成實質性損害。



斯洛文尼亞經濟、旅遊和體育部長馬特亞日·汗表示反對加征關稅，呼籲與中國展開更多切實合作。



德國汽車工業協會主席希爾德加德·穆勒4日在一份聲明中表示，這是“遠離全球合作的又一步”。



投票後，德國汽車製造商大眾在一份新聞稿中表示，計劃中的關稅是錯誤的做法，不會提高歐洲汽車工業的競爭力。寶馬集團董事長齊普策表示：“今天的投票對歐洲汽車工業來說是一個致命信號。歐中需要迅速找到解決方案，以防止一場最終衹有輸家的貿易衝突。”德國梅賽德斯－奔馳集團一位發言人表示：“懲罰性關稅會長期削弱一個行業的競爭力。”



歐盟中國商會對這一投票結果深表失望，對歐方推進貿易保護主義措施表示強烈不滿。商會在聲明中強烈呼籲歐方審慎行事，推遲關稅施行，避免雙邊貿易摩擦升級，共同維護中歐及全球綠色清潔領域的自由貿易和繁榮，以實際行動推動雙方及全球應對氣變的努力。



