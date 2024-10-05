盧旺達馬爾堡病毒病疫情已致11人死亡

中評社北京10月5日電／據新華網報導，綜合新華社駐外記者報導：據非洲疾控中心3日通報，目前在盧旺達傳播的馬爾堡病毒病疫情已造成11人死亡，非洲疾控中心呼籲各國採取共同行動控制疫情傳播。德國漢堡市衛生當局當天證實，從盧旺達返回德國的兩名疑似感染馬爾堡病毒患者的病毒檢測呈陰性。



“目前，我們已確認了36例馬爾堡病毒感染病例。不幸的是，我們已經失去了11人。”盧旺達衛生部長薩賓·恩桑齊馬納在非洲疾控中心召開的特別媒體發布會上說，大多數病例都是醫務人員，占所有報告病例的80%。



他表示，該國正與非洲疾控中心和其他相關夥伴合作，加強預防措施，努力遏制這種致命病毒的傳播。目前，病毒流調工作正進行中，感染病例已被隔離治療。



在發布會上，非洲疾控中心主任讓·卡塞亞強調說，非洲各國需齊心協力遏制病毒傳播，“我們要肯定盧旺達所做的努力，這在疫情暴發時至關重要。這樣的透明度不僅在非洲，而且在世界範圍內，都有助於我們瞭解如何共同努力控制這場疫情”。



德國方面，漢堡市衛生當局3日發布新聞公告說，從盧旺達經法蘭克福返回漢堡的兩名疑似感染馬爾堡病毒的患者聚合酶鏈式反應（PCR）檢測呈陰性，與他們搭乘同一班飛機和火車的其他乘客不存在感染馬爾堡病毒的風險，相關警報已解除。



漢堡市衛生當局說，其中一名疑似感染者9月25日前後在盧旺達的一家醫院工作時，與馬爾堡病毒感染者有過接觸，這名疑似感染者將繼續接受觀察，直到21天的潛伏期結束，同行的另一名疑似感染者也將繼續在醫院接受觀察。



據世界衛生組織介紹，馬爾堡病毒病是由馬爾堡病毒引發的一種嚴重病毒性出血熱，症狀包括高燒、頭痛、肌肉痛、腹瀉、嘔吐、出血等。馬爾堡病毒與埃博拉病毒同屬絲狀病毒，通過肢體接觸、體液接觸等方式傳播。現有研究認為該病毒最初由其天然宿主北非果蝠傳播給人類，可人際間傳播。



自1967年首次發現馬爾堡病毒以來，尚無疫苗和有效療法獲批使用，但一些免疫療法和藥物正處於開發階段。