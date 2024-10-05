市場人士降低美聯儲降息幅度預期

中評社北京10月5日電／據新華社報導，多家美國研究機構4日表示，由於美國最新非農業部門新增就業人數表現好於市場預期，或將促使美國聯邦儲備委員會在調整利率政策時保持謹慎，預計11月降息幅度可能收窄到25個基點。



美國勞工部當天公布數據顯示，9月美國失業率降至4.1%；非農業部門新增就業人數為25.4萬，顯著高於市場預期。



受就業數據拉動，紐約股市三大股指上漲，其中道瓊斯工業平均指數收盤創歷史新高。



美國銀行、摩根大通、貝萊德等市場機構均認為，美聯儲在11月議息會議上的降息幅度可能不會是此前普遍預計的50個基點，而是25個基點。美國銀行高級全球經濟學家阿迪蒂亞·巴韋表示，隨著就業數據展現積極態勢，美聯儲可能會收窄降息幅度。



芝加哥商品交易所集團一項美聯儲跟蹤數據顯示，9月就業報告發布後，市場預計美聯儲11月降息25個基點的可能性超過90%，而降息50個基點的可能性降至零。



匯豐銀行策略師馬克斯·克特納表示，數據支持看多風險資產的立場。他表示，投資者應持續關注全球股市、新興市場國債等資產的表現。



今年9月18日，美聯儲宣布將聯邦基金利率目標區間下調50個基點，降至4.75%至5%之間。這是美聯儲自2020年3月以來首次降息。