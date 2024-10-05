以軍同真主黨激烈交火　多國撤離在黎本國公民

中評社北京10月5日電／以色列軍隊與黎巴嫩真主黨當地時間4日晚和5日凌晨在黎南部地區繼續激烈交火。真主黨方面稱以方進攻被擊退，另有以軍人員傷亡。與此同時，多國陸續撤離在黎本國公民，一些國家重申以色列應立即停止當前的軍事行動。



新華社報導，黎巴嫩真主黨5日在聲明中說，一支以軍地面部隊4日23時企圖向黎邊境小鎮阿戴薩推進，真主黨成員與之交火，造成以軍人員傷亡、被迫撤退。此後，5日凌晨1時50分，以軍再次試圖接近阿戴薩，真主黨阻滯了以軍的推進，衝突仍在繼續。



另據黎巴嫩真主黨旗下燈塔電視台5日報導，真主黨5日凌晨分別向以色列北部三處以軍據點發射火箭彈。報導同時說，以色列無人機襲擊了黎北部城市的黎波里附近難民營的一處住宅，導致巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）下屬武裝派別卡桑旅指揮官賽義德·阿塔拉·阿里和3名親屬身亡。



以色列國防軍4日發表聲明稱，黎巴嫩真主黨通信網絡負責人穆罕默德·拉希德·薩卡菲死於以軍3日的空襲。另據黎巴嫩安全部門消息，以戰機4日清晨空襲了黎東部邁斯納邊境口岸附近的一條跨境公路，切斷了黎巴嫩通往敘利亞的道路。以軍方3日稱，黎巴嫩真主黨通過該邊境口岸從敘利亞走私武器。



伊朗外交部長阿拉格齊4日到訪黎巴嫩期間警告以色列，如果以方對伊朗發動襲擊，伊朗將展開更強烈的嚴厲報復。阿拉格齊當天在貝魯特與黎國民議會議長納比·貝里等黎方官員舉行了會見。另據伊朗外交部消息，阿拉格齊5日前往敘利亞進行訪問。

