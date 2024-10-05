文旅融合發展　共享美好生活

中評社北京10月5日電／據人民日報報導，國慶假期，各地區各部門緊跟消費新趨勢，持續提升傳統業態，培育新業態新場景，推動文化和旅遊在更廣範圍、更高水平深度融合，豐富人們的假期體驗，讓旅遊業更好服務美好生活、促進經濟發展。



習近平總書記指出：“文化產業和旅遊產業密不可分，要堅持以文塑旅、以旅彰文，推動文化和旅遊融合發展，讓人們在領略自然之美中感悟文化之美、陶冶心靈之美。”9月26日召開的中共中央政治局會議指出：“要培育新型消費業態。”



在江蘇蘇州吳江區同裡古鎮，遊客坐上搖櫓船，感受江南古鎮的生活氣息。這個假期，古鎮增添新玩法。非遺戲曲、動畫藝術展、舞台演出……一系列精彩活動吸引眾多遊客前來。



在浙江湖州吳興區，非遺館舞台上，非遺傳承人亮出絕活，讓觀眾近距離感受非遺魅力。漫步鄉村中，盡情感受休閑生活。群山連綿，水流蜿蜒，吳興區打造文旅新體驗，為人們提供假期出行好去處。



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從國慶假期蓬勃興旺的文旅市場中，深切感受到中國經濟的基本面及市場廣闊、經濟韌性強、潛力大等有利條件並未改變。



文旅活動豐富



假期生活精彩



國慶假期，文旅消費集中釋放。圍繞人民美好生活需要，各地區各部門推動旅遊與文化、體育、商業、農業等加速融合，推出多樣化、個性化、品質化產品，帶動文旅市場持續升溫。



四川文旅系統聚焦“迎國慶 促消費”主題，推出1900餘場次文旅活動，著力創新消費場景，優化消費環境，激發文旅消費活力。廣東廣州市策劃推出2000餘場文旅活動，涵蓋文藝演出、文博展覽、百姓舞台、非遺活動、公共文化活動、景區酒店優惠等，豐富文化旅遊產品供給。



國慶前夕，文化和旅遊部產業發展司啟動國慶文化和旅遊消費月活動，組織各地推出系列文旅促消費活動及惠民措施。其間，各地將舉辦超3600項約2.4萬場次文旅消費活動，聚焦文化和旅遊深度融合，拓展消費新空間，促進“跟著演出去旅行”“跟著影視去旅行”“跟著賽事去旅行”等特色模式，提供更多優質文化和旅遊產品。



采摘黑龍江伊春藍莓，品嘗海南福山咖啡，體驗陝西袁家村關中小吃……國慶前夕，文化和旅遊部組織開展的2024“鄉村創意生活季”系列活動啟動，遴選推出85條鄉村旅遊精品線路，更好滿足人民群眾日益增長的鄉村旅遊需求。



全國舞台藝術優秀劇目展演、國家藝術院團演出演播季好戲連台，五年一屆的全國美術作品展覽在中國美術館開幕……精彩紛呈的文旅活動豐富國慶假期生活。

