網評：為共建清潔美麗世界作出重要貢獻

中評社北京10月5日電／為共建清潔美麗世界作出重要貢獻（國際社會看新中國75年成就）



來源：人民網 作者：萬宇



生態興則文明興。新中國成立75年來，中國不斷深化對生態文明建設的規律性認識，促進人與自然和諧共生。尤其是黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央把生態文明建設作為關係中華民族永續發展的根本大計，開展了一系列開創性工作，生態文明建設從理論到實踐都發生了歷史性、轉折性、全局性變化，美麗中國建設邁出重大步伐。秉持人類命運共同體理念，中國積極參與全球環境與氣候治理，成為全球生態文明建設的重要參與者、貢獻者和引領者，為共建清潔美麗世界作出重要貢獻。



“不斷創造出美麗中國的新篇章”



從提出建設美麗中國的戰略目標，到進一步將“堅持人與自然和諧共生”作為新時代堅持和發展中國特色社會主義的基本方略之一，作出加快生態文明體制改革、建設美麗中國的戰略部署，再到對推動綠色發展、促進人與自然和諧共生作出重大部署，提出中國發展的總體目標之一是到2035年，廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放達峰後穩中有降，生態環境根本好轉，美麗中國目標基本實現……中國將“美麗中國”納入全面建成社會主義現代化強國目標，對生態文明建設作出一系列重大戰略安排。



“我曾到中國多地參觀訪問，能感受到中國推進生態文明建設取得的可喜成績。”埃及共產黨總書記阿德利表示，中國地方政府加快推進宜居宜業和美鄉村建設，極大改善了人居環境，美麗景色令人流連忘返。“中國共產黨和中國政府高度重視生態文明建設，把生態文明建設作為關係中華民族永續發展的根本大計，推動美麗中國建設邁出重大步伐。”



秘魯國立聖馬科斯大學亞洲問題研究中心主任卡洛斯·阿基諾也多次到訪中國，見證了中國在生態文明建設方面取得的巨大成就。“中國可再生能源開發利用規模和新能源汽車產銷量等均處於世界領先地位，綠色發展動力不斷增強。”他表示，中國深入打好污染防治攻堅戰，持之以恒植樹造林種草，加強荒漠化綜合防治，成為全球森林資源增長最多和人工造林面積最大的國家。



2017年12月5日，聯合國環境規劃署宣布，中國塞罕壩林場建設者獲得聯合國環保最高榮譽——“地球衛士獎”。“塞罕壩奇跡最打動我的，是中國人上下一心治理環境的奉獻精神。”時任聯合國副秘書長兼聯合國環境規劃署執行主任埃里克·索爾海姆說，中國有太多像塞罕壩一樣的故事，從習近平主席在浙江親自推動的“千萬工程”，到四川大熊貓保護基地，從滇池和西湖的保護治理，到深圳和鹽城建設濕地公園，“中國人為保護地球環境付出的努力，不斷創造出美麗中國的新篇章”。

