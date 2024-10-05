疑賴論在國際發酵　蕭旭岑：“新兩國論”違憲

中評社台北10月5日電／知名的國際非政府組織“國際危機組織”發表報告指出，賴清德以台灣的“憲政體制”來挑戰中國大陸立場。建議賴清德應該回到前任政府堅定而謹慎的做法，並持續確認將依據《憲法》及《兩岸人民關係條例》來處理兩岸關係。馬英九基金會執行長蕭旭岑5日表示，代表國際已對台海動盪感到擔憂，也證實國際上普遍的“疑賴論”其來有自。勸告賴清德接受國際組織建議，以確保台灣安全與人民福祉。



中時新聞網報導，蕭旭岑4日晚間在網路節目強調，賴清德拒絕一般“先政治，再軍事”的做法，完全放棄兩岸協商和解路線，直接採取軍事對抗路線，例如成立全社會防衛韌性委員會、嘗試武裝“黑熊”系統等，執意將台灣帶向戰爭邊緣，完全不符合台灣人利益，是非常錯誤的。



蕭旭岑指出，知名的國際非政府組織“國際危機組織（International Crisis Group, ICG）”9月26日在官網刊出名為“台海分裂擴大”的長篇報告，深入分析賴清德上任後的兩岸關係，其中提到賴以強硬立場應對北京，加劇了緊張局勢，報告建議賴清德本人應該重申依據《憲法》、《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務。



蕭旭岑表示，“國際危機組織”成立於瑞士，多次發表重要報告，在國際極有影響力。這個報告直指賴清德應該恢復以較謹慎、克制的方式，來公開論述自身地位和兩岸關係，代表國際已對台海動盪感到擔憂，也證實國際上普遍的“疑賴論”其來有自。



蕭旭岑表示，台灣人不是衹有走向戰爭的選擇，國民黨籍的李登輝、馬英九時期，都曾有兩岸會談，降低兩岸緊張的政策，馬英九更與習近平在新加坡舉行歷史性的兩岸領導人會晤，證明兩岸不是衹有走向戰爭的選擇。



蕭旭岑強調，“新兩國論”違反“憲法”，毀壞兩岸共同政治基礎，更危及台灣人民安全，對台灣人完全沒有好處，只是滿足當政者的意識形態。如今連中性的國際危機組織都嚴肅地建議賴清德回歸“憲法”與兩岸條例，他勸告賴清德接受，以確保台灣安全與人民福祉。