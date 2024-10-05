國家大劇院管弦樂團赴俄羅斯開展巡演

中評社北京10月5日電／據中國網報導，10月1日至7日，國家大劇院管弦樂團攜手指揮家李心草執棒、鋼琴家羅維、小號演奏家謝苗·薩洛馬尼科夫，在國家大劇院黨組副書記劉嵐帶領下前往俄羅斯展開巡演，並先後在莫斯科、聖彼得堡與符拉迪沃斯托克舉行三場音樂會。



10月1日晚，國家大劇院管弦樂團正式亮相莫斯科扎裡亞季耶音樂廳，為俄羅斯觀眾獻上中俄交響名作；在正式音樂會前夜的9月30日，樂團“橋四重奏”還於莫斯科音樂劇院參演“中國與俄羅斯：慶祝中華人民共和國成立75周年暨中俄建交75周年文藝演出”，與俄羅斯奧西波夫民族樂團同台共襄中俄文化交流盛舉。



扎裡亞季耶音樂廳坐落在莫斯科紅場旁並緊鄰克里姆林宮，是2018年正式開幕啟用的俄羅斯首都文化新地標。10月1日，音樂廳所在的扎裡亞季耶公園裡洋溢著濃厚的中國氣息，首次全員赴俄巡演的國家大劇院管弦樂團來到這裡。他們在莫斯科的音樂會也恰逢中國75周年國慶日，當晚音樂會也特意由中俄兩位指揮家分別指揮上下半場。



當晚19：00，俄羅斯指揮家、扎裡亞季耶音樂廳執行總監伊萬·魯金率先登台，指揮樂團奏響在中國家喻戶曉的《紅旗頌》，也令現場的俄羅斯觀眾感到新鮮而驚艶。這部交響詩由共和國勛章獲得者呂其明創作，描繪了開國大典上紅旗升起、氣壯山河的畫面。去年3月，俄羅斯指揮大師捷傑耶夫曾指揮馬林斯基交響樂團在國家大劇院奏響這部作品，令北京的觀眾倍感驚艶。值此舉國同慶時分，在距離北京五千八百多公里的莫斯科，兩國藝術家再次攜手演繹這首作品，讓莫斯科觀眾也感受到了巨大的情感共鳴。



而後，中國青年鋼琴家羅維登場，與樂團合作奏響被譽為俄羅斯“第二國歌”的柴科夫斯基《第一鋼琴協奏曲》。羅維的演奏透著新時代中國青年的朝氣和力量，大氣磅礴的和弦與優美流暢的旋律在她指尖展開，與樂團絢麗多姿的管弦協奏琴瑟和鳴，作曲家對光明與歡樂的渴望噴薄而出，奏出兩國人民對生活和未來共同的美好希望。



下半場，中國指揮家李心草在全場熱烈掌聲中登場，在他的指揮下，俄羅斯小號演奏家謝苗·薩洛馬尼科夫與樂團呈現了中國作曲家陳其鋼的《萬年歡》。“萬年歡”源自昆曲《牡丹亭》的曲牌，陳其鋼以這首傳統曲牌膾炙人口的旋律為基礎寫出精妙而深刻的變奏，也在音樂中探討了究竟何為歡樂與悲傷、萬年與永恒有多遠的哲學命題，藝術家們的演奏將觀眾帶入充滿東方意蘊的哲思中。

