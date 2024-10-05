假日文旅：多樣玩法勾勒假期“活力圖景”

中評社北京10月5日電／據人民網報導，看全新煥彩光影秀，荊楚文化躍然於眼前；齊聲高唱告白祖國，悠揚樂章在夜空中回蕩；賞精彩民俗演出，傳統戲曲表演收穫熱烈掌聲……國慶佳節之際，“中國紅”點亮武漢夜空，夜幕下的黃鶴樓裝扮一新，喜迎八方來客。



自國慶長假以來，全國各地節日氛圍濃厚。從特色夜游項目到文藝惠民演出，再到豐富主題活動，多樣玩法勾勒假日“活力圖景”，新業態新體驗層出不窮。



根據多家在線旅遊平台的數據分析顯示，今年國慶假期期間，長線游成為眾多遊客的首選。從增長趨勢來看，縣域游展現出強勁的發展勢頭，許多年輕人奔赴“寶藏小城”，追求個性化和鬆弛的旅行體驗。隨著秋意漸濃，生態游也備受遊客青睞。



在安徽省太湖縣的花亭湖旅遊碼頭，許多遊客駐足欣賞秋日湖光山色，沉浸式“打卡”自然美景。在北京工作的遊客張先生表示：“這些年來，家鄉的發展日新月異，公共服務也越來越完善。相比一些熱門旅遊城市，縣城更具地方特色和趣味，這次帶朋友們回鄉賞秋，大家都樂在其中。”



紅色景區、革命紀念館等愛國主義教育基地也成為國慶假期的熱門目的地。國慶期間，北京香山革命紀念館迎來參觀熱潮，市民遊客通過一幅幅珍貴照片、一幕幕生動影像、一件件飽含故事的展品，重溫崢嶸歲月，傳承紅色基因。



隨著“文博熱”“非遺熱”的持續升溫，假期期間，各大博物館、文化市集紛紛迎來絡繹不絕的遊客，文化遺產在與現代生活的融合中煥發出新的光彩與魅力。



在四川廣漢，三星堆博物館新推出“尋覓三星堆——祭祀坑考古發掘現場”大空間VR沉浸式體驗項目，借助現代科技手段，讓遊客深度領略古蜀文明的獨特魅力；在江西景德鎮，十餘個文化市集熱鬧非凡，遊客穿梭其間，不僅可挑選各式精美陶瓷，更能在互動體驗中感受傳統手工藝的東方美學；在廣東廣州，“粵魯非遺交流系列活動”在廣東省非物質文化遺產館拉開帷幕，“好吃廣東”和“好客山東”美妙邂逅，為遊客提供一場視覺與味覺的雙重盛宴。

