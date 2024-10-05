聯合國駐黎巴嫩臨時部隊暫定繼續原地駐扎

中評社北京10月5日電／據新華網報導，聯合國維和行動負責人3日表示，聯合國派駐黎巴嫩南部邊境地區的維和部隊決定暫時繼續駐扎原地。此前，以色列稱即將對黎真主黨目標展開地面行動，要求黎南部維和人員盡快撤離。



聯合國負責維和事務的副秘書長讓－皮埃爾·拉克魯瓦在紐約聯合國總部告訴媒體記者，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）繼續駐扎是經全面深入討論後作出的決定。他說，聯黎部隊與以色列和黎巴嫩的軍事力量方面一直保持聯繫。“在當前極度艱難的形勢下，聯黎部隊正盡最大努力繼續執行安理會決議。”



1978年，以色列首次入侵黎巴嫩，聯合國安全理事會隨後通過第425號決議，設立聯黎部隊，以監督以色列撤軍，恢復地區和平與安全。此後，應黎政府要求以及黎南部地區局勢的需要，聯黎部隊的駐扎期一再延長。



2006年，黎真主黨和以色列爆發大規模交火，安理會同年8月通過1701號決議，要求黎以雙方停止敵對行動，在利塔尼河至黎以臨時邊界“藍線”之間除黎政府軍和聯合國維和部隊，不得存在任何其他武裝。決議還擴大對聯黎部隊的任務授權，增加兵力配備，以維護黎巴嫩南部地區的安全。據聯合國官網介紹，截至今年4月，聯黎部隊由來自多國的1萬多名軍人及文職人員組成。



據路透社報導，本周早些時候，以軍要求聯黎部隊撤往距“藍線”5公里以外地區，“越快越好，以確保你們（聯黎部隊維和人員）的安全”。



拉克魯瓦說，所有聯黎部隊維和人員暫時都將堅守原地，以色列和黎巴嫩真主黨有義務保護維和人員安全。



拉克魯瓦透露，聯黎部隊預期黎巴嫩境內將發生“有限而有針對性的地面行動”，已就各種可能狀況制定應急預案。聯黎部隊將持續評估形勢發展，以確保維和人員安全。



黎巴嫩9月中旬發生大規模通信設備爆炸事件後，黎以衝突陡然升級。以色列連續“定點清除”包括黎巴嫩真主黨領導人賽義德·哈桑·納斯魯拉在內的多名真主黨高層人物。以軍10月1日凌晨宣布，已開始在黎巴嫩南部邊境地區對黎真主黨目標進行“有限地面行動”，此後在空中支持下對黎巴嫩實施地面打擊。



據黎政府數據，以色列過去一年對黎巴嫩的持續襲擊導致黎方超過120萬人流離失所，近2000人喪生，其中大部分集中在過去兩周。