世衛組織批准首款猴痘體外診斷試劑

中評社北京10月5日電／據人民網報導，世界衛生組織3日發布新聞公報說，已批准美國雅培制藥有限公司所產猴痘檢測試劑Alinity m MPXV的緊急使用授權申請。這是首個獲世衛組織批准的猴痘體外診斷試劑。



世衛組織說，Alinity m MPXV試劑是一種實時聚合酶鏈式反應（PCR）檢測試劑，由經過培訓的臨床檢測人員對患者進行皮膚創口拭子取樣，利用PCR技術檢測樣本中的猴痘病毒DNA。



世衛組織表示，非洲猴痘檢測能力有限，確診也存在延誤，這導致了病毒的持續傳播。批准檢測試劑有助於那些發生猴痘疫情的國家盡早、準確地診斷病例，使感染者及時獲得治療和看護，從而控制疫情擴散。世衛組織目前還收到另外3種檢測試劑的緊急使用授權申請，並正在與其他試劑製造商協商，以確保有更多可靠的診斷選擇。



2024年以來，非洲地區已報告逾3萬例疑似病例，報告病例數最多的國家為剛果（金）、布隆迪和尼日利亞。在剛果（金），今年衹有37%的疑似病例接受檢測。



今年8月，世衛組織宣布猴痘疫情構成“國際關注的突發公共衛生事件”。這是自2022年7月以來世衛組織第二次就猴痘疫情發布《國際衛生條例》規定的最高級別警告。



猴痘是一種病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴結腫大，之後可發展為面部和身體大範圍皮疹。多數感染者會在幾周內康復，但也有感染者病情嚴重甚至死亡。