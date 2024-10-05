展示新中國發展成就　弘揚中華傳統文化魅力

中評社北京10月5日電／據新華社報導，綜合新華社駐外記者報導 在慶祝中華人民共和國成立75周年之際，中國駐多國使領館和機構以及海外華僑華人紛紛舉辦豐富多彩的文藝活動，與中外來賓歡聚一堂，共賀華誕。



美國華盛頓僑界日前在美國馬里蘭州舉行慶祝中華人民共和國成立75周年暨中美建交45周年晚宴。華盛頓中國民族樂團帶來器樂合奏《茉莉花》《采茶燈》，帶領聽眾體驗中國傳統文化的魅力。女高音歌唱家馬丹妮演唱歌曲《紅杉樹》，象徵中美兩國友誼的堅韌與長久。



在中國駐墨爾本總領館舉行的國慶招待會上，與會嘉賓參觀了《輝煌中國》圖片展，該展生動呈現了新中國成立75年來取得的偉大成就。澳大利亞青年歌手還傾情獻唱中文歌曲《青花瓷》，動聽的歌聲令來賓沉醉其中。當地華裔青少年表演了恢宏大氣的舞蹈《九州同》，展現了春回大地、山河錦綉、國泰民安的中華風貌。



在中國駐法國大使館和常駐聯合國教科文組織代表團聯合舉辦的國慶招待會上，中國殘疾人藝術團為來賓奉獻了一場藝術盛宴。舞蹈《天地之愛》《千手觀音》、京胡獨奏《夜深沉》、法文歌曲《愛的頌歌》等十餘個節目將演出熱烈氛圍不斷推向高潮。殘疾人藝術家精湛的表演技巧、堅韌不拔的奮鬥精神、樂觀向上的人生態度感染了在場觀眾，掌聲和喝彩聲經久不息。中國殘疾人藝術團團長邰麗華用手語說，一代又一代中國殘疾人藝術團演員為實現夢想而永不停歇、奔跑不止、逐夢未來，用特殊藝術傳遞和平友愛的理念。



日本最大的華人聚集地之一橫濱中華街日前迎來盛大的中國國慶大遊行活動，舞獅、舞龍、秧歌、腰鼓等32個表演方陣參與其中，場面壯觀，熱鬧非凡。參加國慶遊行活動的在日華僑金本表示，遊行活動對中日文化交往特別有意義。觀看遊行的日本秋田縣市民大渕昇說：“我第一次觀看中國國慶遊行活動，感覺非常棒！日中民眾間的溝通可以成為日中友好的橋梁。”



“我和我的祖國”旅墨華僑華人歌曲大賽日前在墨西哥城舉辦，10餘名在墨西哥工作生活的中國選手以動聽動情的歌聲，唱響《國家》《祖國萬歲》等耳熟能詳的愛國歌曲，歡慶中華人民共和國成立75周年。曾多次到訪中國的墨西哥雕塑家塞瓦斯蒂安在活動現場對記者說，雖然墨中語言不同，但“音樂等藝術表達形式可以促進兩國人民交流，選手們以歌唱的方式讓我們領略了美妙的中國音樂和文化”。



在中國駐南非約翰內斯堡總領館舉行的國慶招待會上，約翰內斯堡大學孔子學院、中國文化和國際教育交流中心孔子課堂、非洲華文教育基金會中文學校及當地表演團隊等共同獻上精彩演出，充分展示中南文化交融魅力和人民相知相親友好情誼。

