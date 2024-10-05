WTT中國大滿貫賽：林詩棟／蒯曼混雙奪冠

中評社北京10月5日電／據新華社報導，2024年世界乒乓球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫賽4日決出混雙冠軍，中國選手林詩棟／蒯曼3：1戰勝隊友林高遠／王藝迪問鼎。



首局開始，彼此非常熟悉的兩對組合沒有任何試探就展開比拼，林詩棟／蒯曼率先進入狀態，11：5先下一城。第二局，林高遠／王藝迪加強了進攻，11：3扳平大比分。第三局和第四局，林詩棟／蒯曼沒有再給隊友機會，林詩棟的反手快撕屢屢奏效，二人的快速銜接頻頻得分，最終，兩人3：1拿下比賽。



賽後，林詩棟說：“今天的勝利沒想到，我們一開始的準備比他倆快一些。”蒯曼也表示：“能贏下冠軍，很開心，從第一場到最後一場，我們把自己的水平都發揮出來了。”



當有記者問到兩人平時如何配合時，蒯曼說：“（我們）還是以男隊員為主，把兩個人的特點融合到一起。”



面對新的奧運周期搭檔混雙，兩人都表示，WTT中國大滿貫冠軍是個很好的開始，希望以後在混雙比賽中都能發揮出最好水平。



頒獎環節，乒乓球世界冠軍、剛獲頒“體育工作傑出貢獻者”國家榮譽稱號的張燮林為林詩棟／蒯曼頒發了冠軍獎杯。



“張指導（在過去）混雙打得非常好，接過他頒發的獎杯，覺得意義很重，非常榮幸。”林詩棟說。