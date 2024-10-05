我國農業綠色發展水平穩步提升

中評社北京10月5日電／據經濟日報報導，2015年至2022年，我國農業綠色發展指數從75.19提升至77.90，農業綠色發展水平穩步提升。



農業綠色發展事關國家食物安全、資源安全和生態安全，是功在當代、利在千秋的大事，要在更廣泛的領域實現系統性、全面性綠色轉型。



日前，由中國農業科學院和中國農業綠色發展研究會聯合發布的《中國農業綠色發展報告2023》顯示，2015年至2022年，我國農業綠色發展指數從75.19提升至77.90，



農業綠色發展水平穩步提升，多維度持續推進農業全面綠色轉型，農業綠色發展先行先試成效顯著，科技創新有效支撐農業綠色發展。



農業農村部發展規劃司司長陳邦勛表示，近年來，我國耕地質量等級更高了，農業用水更省了，化肥農藥和農業廢棄物的利用率更足了，優質農產品更多了，資源損耗更少了，農業綠色發展理念已逐步深入人心。



《報告》從生產、生活、生態、科技等多角度系統反映2022年至2023年我國農業綠色發展的總體水平、重大行動和主要成就。具體來看，在農業資源方面，我國耕地數量持續淨增長，2022年全國共有耕地19.14億畝，淨增長約130萬畝，累計建成10億畝高標準農田。東北黑土地保護性耕作面積8300萬畝次，“十四五”期間我國將完成1億畝黑土地保護利用任務，土壤有機質含量將平均提高10%以上。比如，河北省黃驊市是鹽漬化土壤集聚的典型地區，全域耕地以中輕度鹽碱地為主。近年來，當地積極探索鹽碱地農業綠色發展模式，通過科技創新改造鹽碱地，耕地面積從1980年的77萬畝增加到目前的141萬畝，讓昔日“十年九不收”的鹽碱地漸成沃野良田。



在農業環境方面，2022年，全國農用化肥施用量5079.2萬噸，連續7年保持下降趨勢。全國秸秆綜合利用率保持在86%以上，全國畜禽糞污綜合利用率達到78%。比如，內蒙古自治區赤峰市敖漢旗通過大力推廣水肥一體化模式，化肥利用率提高到43%以上，實現了旱作區節水、節肥、省時、省工“兩節兩省”目標。

